Meghan Markle : Un acteur amadoué contre une fortune pour inventer une romance

La liste des gens invités à se faire de l'argent sur le dos de Meghan Markle s'allonge... Alors que son père, Thomas Markle, avait admis avoir été payé pour faire de fausses photos et des interviews, voilà que l'acteur Simon Rex vient de révéler qu'il avait été contacté par des médias pour s'inventer une relation amoureuse avec la duchesse de Sussex.

L'acteur américain de 45 ans, notamment vu au cinéma dans Scary Movie et sur le petit écran dans les séries Jack & Jill ou Ce que j'aime chez toi, s'est confié dans le podcast Hollywood Raw. "Rien ne s'est jamais passé. On ne s'est jamais embrassé. Nous sommes sortis une fois, mais c'était même pas un rencard. C'était alors simplement quelqu'un que j'avais rencontré sur un plateau de télé [en 2005, lors d'un épisode de la sitcom Cuts, NDLR] et on a déjeuné ensemble. Voilà tout ce qu'il s'est passé", a d'abord révélé Simon Rex.

Mais des tabloïds peu scrupuleux ont eu l'idée de monter cette affaire en épingle et de prêter à l'épouse du prince Harr, d'anciennes conquêtes du temps de sa carrière d'actrice aux États-Unis ; elle était la star de la série Suits jusqu'à son mariage et son déménagement au Royaume-Uni. "Quand l'info est sortie, quelques médias anglais m'ont offert de grosses sommes d'argent pour que je mente en racontant que nous avions eu une petite liaison. J'ai dit non à tout cet argent, car je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de mentir et de faire de la merde avec la famille royale", a ajouté Simon Rex.

Pour rappel, Meghan Markle a été mariée au réalisateur et producteur Trevor Engelson de 2011 à 2013. Elle a ensuite épousé le prince Harry en mai 2018. Comme le relate le site spécialisé dans les romances du show business, la maman d'Archie - qu'elle a retrouvé au Canada, où elle vit désormais avec son mari - aurait fréquenté Rory McIlroy, Brett Ryland ou encore Steve Lepore, Cory Vitiello...