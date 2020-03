Meghan Markle : Ses exigences pour ses employés contre le coronavirus

Après une ultime visite au Royaume-Uni, où elle a brillé à chacune de ses sorties officielles, la duchesse de Sussex Meghan Markle a regagné le Canada. Elle y a retrouvé son fils Archie et son mari le prince Harry l'a rejointe quelques jours plus tard. Face à la pandémie de coronavirus, l'ancienne actrice américaine prend des mesures strictes. Dans le même temps, la reine Elizabeth II va trouver refuge à Windsor.

Comme le rapporte le Mail Online, Meghan Markle a exigé que "chaque personne de son équipe, celles qui se chargent des courses dans les magasins ou les épiceries, portent continuellement des gants en latex et respectent un protocole d'hygiène très strict. Seulement une toute petite poignée de personnes sont autorisées à entrer en contact avec elle, Harry et Archie. Elle a admis avoir réduit les interactions au niveau minimum", a confié une source. Nul doute que l'ex-star de la série Suits fait elle aussi appliquer les fameux gestes barrières comme le lavage des mains de manière fréquente et prolongée, l'interdiction de serrer des mains ou encore le respect d'une distance d'un mètre entre les gens.

Si Meghan prend autant de précautions, c'est que le virus l'inquiète particulièrement. Récemment, une proche a été contaminée.

Meghan Marke (38 ans), son mari le prince Harry (35 ans) et le jeune Archie (10 mois) vivent désormais à plein temps dans une chic résidence sur l'île de Vancouver au Canada ; ils seraient cependant intéressés par une villa à Los Angeles, où vit la maman de Meghan. Après avoir annoncé leur volonté de ne plus assurer leur rôle de membres seniors de la famille royale - ils ont notamment pris leur indépendance financière -, ils restent toutefois disponibles pour se rendre utiles. Ainsi, Meghan et Harry travailleraient avec des experts de santé pour apporter leur aide dans le domaine de la santé mentale afin de soulager ceux qui vivraient très mal la pandémie et, parfois, le confinement. Cela fait des années que le fils de la regretté Diana est actif dans ce domaine.

Si le couple se serre les coudes dans cette épreuve, le Mail Online rapporte que le prince Harry est cependant très inquiet pour son père le prince Charles (71 ans) et sa grand-mère la reine Elizabeth II (93 ans). Tous deux font partie des populations à risque en raison de leur âge... "Meghan a avoué qu'ils étaient reconnaissants, et particulièrement Harry, d'avoir passé du temps avec la famille avant que toute cette folie ne commence. Meghan a révélé qu'Harry avait été en contact avec son père et sa grand-mère et qu'ils les avait implorés de faire attention et de rester en sécurité", a relaté la source.