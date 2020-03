Meghan Markle "extrêmement inquiète" du coronavirus : une proche touchée

Meghan Markle et son mari le prince Harry sont "extrêmement inquiets" après avoir appris que leur grande amie, Sophie Grégoire, a été testée positive au Covid-19. En effet, la première dame canadienne a contracté le coronavirus, comme cela a été rendu public jeudi 12 mars 2020, après un voyage à Londres. Elle a été placée en quarantaine pour une durée indéterminée, notamment pour protéger ses enfants et son époux, Justin Trudeau, lui aussi prié de respecter un confinement de deux semaines.

Le fait que Sophie Grégoire soit directement touchée par le coronavirus a grandement inquiété Meghan et Harry, qui s'apprêtent à entamer une nouvelle vie au Canada après s'être affranchis de leur rôle de membres seniors de la famille royale britannique. "Actuellement, Meghan et Harry sont juste inquiets pour leur santé et la sécurité de tous. C'est une période effrayante et ils se préoccupent plus du fait de savoir ce qu'il va se passer dans le monde plutôt que d'eux-mêmes", a confié une source proche du couple royal à The Post.

On ne sait pas si Meghan Markle et le prince Harry ont eu le temps de rendre visite à Sophie Grégoire durant leur voyage à Londres, où ils honoraient en début de semaine leurs derniers engagements. La duchesse de Sussex s'estime aujourd'hui heureuse de ne pas avoir emmené son fils Archie (10 mois) avec elle au Royaume-Uni, c'est en tout cas ce qu'elle aurait confié à un ami resté anonyme. "Elle dit qu'elle n'avait pas voulu faire de mal en partant sans Archie, mais assure que cela n'avait aucun sens de l'emmener et de le mettre en danger", a-t-il confié au Telegraph, précisant que la duchesse organisait des FaceTime tous les jours pour voir son fils de 10 mois durant son absence. Ayant de grandes craintes sur la pandémie de Covid-19, Meghan aurait admis qu'elle n'avait "pas eu le temps de se renseigner" sur le sujet. "Meghan dit que toute cette affaire est inquiétante et qu'elle sera heureuse d'être à la maison avec Archie", était-il précisé.

Justin Trudeau, pour sa part, a communiqué vendredi 13 mars quelques nouvelles concernant la situation de sa famille : "Nous suivons un avis médical et prenons toutes les précautions. [Sophie] restera isolée pour le moment. Nous pensons à toutes les familles du pays qui ont reçu le même diagnostic, mais nous sommes entre de bonnes mains. Nous avons pleinement confiance en les responsables et les professionnels de la santé du Canada", a ainsi déclaré le Premier ministre canadien, pour l'heure exempt de symptômes de coronavirus.