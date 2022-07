Mélanie Da Cruz divorcée d'Anthony Martial : grande décision pour son avenir et celui de Swan

La triste nouvelle avait été annoncée fin mars. Mélanie Da Cruz et Anthony Martial se sont séparés. Si elle préfère rester discrète sur le sujet, la candidate de Secret Story 9 (en 2015) a fait quelques annonces sur son compte Snapchat, le 26 juillet 2022.

A la suite de l'annonce de sa rupture avec Anthony Martial, Mélanie Da Cruz a reçu de nombreux messages concernant son avenir à Manchester. Rappelons que le joueur de football de 26 ans évolue à Manchester United, depuis 2015, la famille y était donc installée. Mais n'étant plus avec le papa de Swan (4 ans), elle aurait pu refaire sa vie ailleurs.

Malgré tout, Mélanie Da Cruz a pris la décision de rester en Angleterre comme elle l'a annoncé mardi. "J'ai pris un appartement. Du coup on va rester à Manchester avec Swan. Son école est ici, c'était déjà prévu comme ça. Il faut que je bouge les affaires. Je n'ai pas du tout envie de prendre de société de déménagement, du coup on va faire ça au fur et à mesure. Ce qui est super, c'est qu'il va pouvoir rester à côté de son papa. Il pourra être là tout le temps. Il pourra continuer ses habitudes etc. Et c'était surtout parce que Swan parle mieux anglais que français", a confié la jeune femme de 31 ans. Ainsi, le petit garçon pourra continuer à étudier en anglais. Elle a très vite précisé qu'à Paris, les écoles anglaises n'étaient "pas du tout pareil" et qu'elle appréciait le système scolaire en Angleterre.

Mélanie Da Cruz contente

"Je suis contente. Ces prochains jours je vais faire beaucoup d'allers-retours, ça va être sport. Moi aussi j'étais habituée à l'Angleterre. Je suis trop contente, l'appartement est bien. Je le connaissais très bien donc je suis très très contente d'y emménager", a conclu Mélanie Da Cruz. Reste à savoir si elle acceptera de faire un petit tour du propriétaire à ses abonnés en vidéo.

Pour rappel, c'est en postant une photo en noir et blanc d'elle en robe de mariée que Mélanie Da Cruz avait annoncé sa rupture avec Mélanie Martial. "Parfois pour gagner une course il faut arrêter de courir... Je n'ai pas pour habitude de prendre la parole concernant ma vie privée... mais pour le bonheur et l'avenir de chacun je me dois de le faire aujourd'hui. Il n'existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respect et avec pudeur de ma part. La vie à 2 est une longue route souvent parsemée d'embûches. Abandonner ne fait pas partie de mon caractère mais c'est ici que nos chemins se séparent. Bientôt 3 ans qu'on s'est dit 'oui' je pensais pour la vie, malheureusement l'amour n'a pas suffit. Il m'est impossible de poser ICI des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s'écrit pas. Néanmoins notre priorité est et restera le bien-être de Swan", avait-elle écrit.