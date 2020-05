Mélanie Dedigama enceinte et + 28 kilos : elle se sent "lourde" et "boursouflée"

Enceinte de son premier enfant, Mélanie Dedigama s'est prêtée au jeu des questions/ réponses avec ses abonnés le 22 mai 2020. Interrogée sur sa grossesse, l'ancienne candidate des Princes et des Princesses de l'amour a confié sans langue de bois ses nombreux symptômes. En plus de se sentir "lourde", "boursouflée" et d'avoir "des pieds de cochon", la compagne de Vincent a expliqué vivre de véritables montagnes russes et se sentir déprimée. "Parfois j'ai des fous rires et parfois je m'effondre et je peux pleurer pendant une heure" révèle-t-elle.

Je fais pratiquement 77 kilos et je suis tombée enceinte j'en faisais 49

Actuellement au début de son 7ème mois de grossesse, Mélanie a révélé avoir également pris 28 kilos. "Je fais pratiquement 77 kilos et je suis tombée enceinte j'en faisais 49" a-t-elle écrit en story Instagram. Un nouveau corps que la jeune femme a accepté par amour pour son futur bébé. D'ailleurs lorsqu'un de ses followers lui a demandé si elle aimait son corps de femme enceinte, Mélanie a répondu : "Je ne l'aime pas mais je l'accepte parce que j'ai accepté depuis le début que mon bébé prenne la place dont il a besoin pour être bien... Je n'avais aucune réserve et pour son bien être mon corps a dû en faire". "Bon là mon corps est en guerre il m'a fait des réserves pour les 10 prochaines années", a-t-elle ajouté.

La future maman n'a pas souhaité divulguer la date prévue de son accouchement et a également expliqué que Vincent pourrait finalement être à ses côtés pour la naissance de leur bébé, mais uniquement pendant l'accouchement. Une décision incompréhensible pour Melanie : "Pour le moment Vincent peut être présent uniquement à l'accouchement, ce que je trouve plus que débile et une fois de plus contradictoire." Espérons que d'ici le terme de sa grossesse, la pandémie aura reculé et que Vincent pourra accompagner sa compagne tout au long de l'accouchement.