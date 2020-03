Mélanie Dedigama enceinte : vidéo en lingerie avec +23 kg, elle est sublime

Mélanie Dedigama est enceinte et elle est radieuse. La bombe de Secret Story, connue pour sa plastique de rêve, a publié dimanche une vidéo d'elle en lingerie. On pouvait voir son sublime ventre (très) arrondi. Elle a aussi dévoilé en commentaire qu'elle avait pris pas mal de kilos d'amour.

Ce sont précisément 23 kilos que la sensuelle jeune femme a pris. Des kilos en plus qui ne se voient pas du tout et qui lui vont à ravir comme en témoignent les belles images d'elle en sous-vêtements. Face à la caméra, Mélanie Dedigama pivote sur elle-même et caresse son ventre. Des kilos d'amour qu'elle assume entièrement.

Pourtant, cela n'a pas toujours été simple pour elle. Il y a un peu plus d'un mois, elle avait révélé avoir pris 15 kilos et avait écrit : "Il est parfois difficile de se dire que notre corps change, que l'on grossit, que l'on ressent de la tristesse ou de la colère en nous sans savoir exactement pourquoi... Que l'on se sent moche et plus très sûre de soi, sachant qu'en plus tout ce qui nous affecte ne doit pas affecter bébé. (Double pression) Franchement, quelle épreuve..." Pourtant, elle n'a jamais été aussi belle.

Si Mélanie Dedigama vit une grossesse particulière, car elle doit être confinée comme tous les Français, la star ne cache pas qu'elle est très inquiète pour la suite. Son compagnon n'a pas pu l'accompagner pour sa dernière échographie (pour des questions de sécurité à l'hôpital) et elle a peur qu'il en soit de même le jour de son accouchement si le Covid-19 continuait à frapper la France. Il y a quelques jours, elle a ainsi déclaré : "Je ne pourrais jamais accoucher si Vincent n'était pas avec moi, donc je compatis grave pour ces femmes qui sont en plein stress et qui m'écrivent pour me dire qu'elles vont peut-être vivre ça toutes seules. Je ne me vois pas du tout, je pourrais pas, je n'y arriverai pas... Donc vraiment je vous jure, restez chez vous !" Enceinte de bientôt six mois, Mélanie a encore un peu de temps devant elle.