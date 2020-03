Coronavirus - Mélanie Dedigama stréssée et en larmes : "Par pitié..."

Vendredi 20 mars 2020 était un jour important pour Mélanie Dedigama. La jeune femme enceinte de cinq mois avait rendez-vous pour réaliser une nouvelle échographie. Période de confinement oblige, celui-ci s'est déroulé suivant des précautions très strictes. Même son chéri Vincent a été laissé sur la touche pour ce moment très sentimental. Mais quoi qu'il en soit, l'ancienne candidate de télé-réalité était heureuse de confier par la suite que son bébé se portait à merveille. Un beau lot de consolation pour la jolie brune qui appréhende de plus en plus l'accouchement.

D'ailleurs, dans la même journée, Mélanie n'a pas retenu ses larmes en s'exprimant sur ses réseaux sociaux. Alors que le coronavirus ne cesse de déborder les hôpitaux un peu partout en France, elle craint de devoir donner naissance depuis son domicile. "Je ne pourrais jamais accoucher si Vincent n'était pas avec moi, donc je compatis grave pour ces femmes qui sont en plein stress et qui m'écrivent pour me dire qu'elles vont peut-être vivre ça toutes seules. Je ne me vois pas du tout, je pourrais pas, je n'y arriverai pas... Donc vraiment je vous jure, restez chez vous !", a-t-elle supplié.

Car oui, encore trop de gens persistent à se rassembler et à sortir dans les rues désertes des villes du pays. Un véritable affront pour Mélanie. En sanglots, elle tente d'éveiller la conscience de sa communauté. "Vous ne vous rendez pas compte, toutes ces personnes âgées qui sont toutes seules dans leurs appartements et qui attendent désespérément que ça se termine pour pouvoir voir leurs enfants, leurs petit-enfants... Les personnes qui travaillent dans le milieu médical, dans l'agro-alimentaire, les routiers... Enfin toutes ces personnes. Je pense qu'on a vraiment pas le droit d'être égoïste à ce point. Franchement peut-être que c'est mes hormones et je suis fatiguée mais je vous jure restez chez vous, ne soyez pas égoïstes comme ça, il y a trop de gens qui souffrent de la situation. Je vous jure, j'ai vraiment mal au coeur. Soyez solidaire les uns avec les autres, par pitié. C'est pas compliqué, restez chez vous", a-t-elle martelé. A bon entendeur !