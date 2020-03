Jessica Thivenin testée pour le coronavirus : un symptôme inquiète ses fans

La star des Marseillais Jessica Thivenin a nargué ses abonnés dimanche en mangeant un McDo en plein confinement. Beaucoup lui ont gentiment fait savoir qu'elle les avait fait baver d'envie. Sur Snapchat, peu de temps après, la jolie blonde a estimé que le karma s'était retourné contre elle, car elle n'avait même pas vraiment ressenti de plaisir en dégustant son menu. La raison ? Elle a perdu le goût.

"Je commence à croquer dans mon hamburger, il n'avait pas de goût, pareil avec ma boisson. J'ai plus le goût du tout. Donc, au final, j'ai même pas kiffé mon hamburger", a-t-elle tout d'abord raconté sur Snapchat avec légèreté. Quelques heures plus tard, après avoir reçu "des milliers de messages", la maman de Maylone et épouse de Thibaut Garcia a un peu changé de ton. Ses followers ont été nombreux à lui signifier que la perte de goût était un symptôme typique du Covid-19.

Jessica Thivenin a donc annoncé qu'elle allait vérifier qu'elle n'était pas touchée pour le coronavirus : "Je pense qu'on va faire le test du coup. À Dubaï on peut le faire. Je vais donc le faire par précaution. Je n'ai pas de fièvre j'ai juste la perte de goût. C'est seulement depuis aujourd'hui que j'ai ce symptôme. J'ai pas mal à la gorge, rien d'autre. Je vais quand même faire le test demain."

Confinée comme tant de gens, elle a ensuite raconté comment elle faisait passer le temps : en passant des coups de fil à ses parents, à ses amis et en faisant des soins pour elle. Jessica Thivenin a aussi rappelé à ses abonnés combien il était important de respecter les règles du confinement.