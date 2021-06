Mélanie Dedigama : Nouvelle chirurgie esthétique prévue, la triste conséquence sur son quotidien

Changement en vue pour Mélanie Dedigama. Le 16 juin 2021, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10, en 2016) a annoncé qu'elle allait prochainement passer sous le bistouri. Et la compagne de Vincent a expliqué pour quelle raison.

Il y a onze mois, Mélanie Dedigama et son compagnon Vincent ont accueilli leur premier enfant. Une petite fille prénommée Naya. Comme toutes les mamans, elle a connu les "joies" de la montée de lait. Et cela a eu des conséquences comme elle l'a confié en story Instagram. "Je me fais opérer de mes seins demain, je suis hyper contente. Ils sont très bien, le seul souci c'est que j'ai eu une montée de lait de l'extrême. (...) J'avais des seins qui devaient faire quatre ou cinq kilos chacun. C'était un truc de fou, je m'en souviendrai toute la vie. (...) Donc j'ai la peau qui est quand même bien étirée. Evidemment, je ne vais pas me faire des nichons énormes. C'est juste pour me retendre la peau", a-t-elle expliqué.

Mélanie Dedigama a ensuite anticipé une question qui intéresse certainement plusieurs de ses followers, à savoir : pourquoi elle ne l'a pas fait avant. "Déjà de le faire là ça va être compliqué parce que je ne pourrai plus porter ma fille pendant trois semaines, un mois. Je ne pourrai pas lui changer la couche, lui faire à manger, la réveiller tous les matins et la sortir de son lit, la coucher comme je le fais tous les soirs. Rien que de le dire j'ai envie de pleurer. Le plus dur pour moi ça va être de lâcher prise, parce que j'organise tout. (...) Là je ne vais pas avoir le choix. Je vais devoir déléguer, ça va être très compliqué pour moi", s'est-elle justifiée. Nul doute que Mélanie Dedigama dévoilera les étapes de sa chirurgie à ses abonnés dès qu'elle en aura l'occasion.

Ce n'est pas la première fois qu'elle passe sur le billard. La jeune femme a en effet déjà subi une rhinoplastie comme elle l'avait confié à Purepeople après sa sortie de Secret Story : "J'ai dû refaire mon nez suite à un accident parce que j'avais la cloison nasale déviée, je n'arrivais plus à respirer. Ça a été pris en charge du coup. J'ai pu prouver avec des photos que j'avais le même visage qu'avant."