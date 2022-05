Mélanie Fortier ridiculisée : après l'énorme malaise à la télé, la politique RN de 24 ans s'exprime

Une séquence reprise sur les réseaux sociaux et notamment par le compte Twitter Malaise TV. Les opposants au Rassemblement national ont souligné le manque de connaissance des membres du parti de Marine Le Pen, notamment quand il ne s'agit plus de débattre de l'immigration et de l'Islam. Thomas Portes, candidat NUPES dans la troisième circonscription de Seine-Saint-Denis, a ainsi clamé que le visage de l'extrême droite a ainsi été découvert. L'inverse de la position d'Emmanuelle Gave, connue pourtant pour être féroce avec les politiques de l'Hexagone, a réclamé cette fois un peu d'empathie : "Je trouve cela dégoûtant de stigmatiser ainsi une jeune femme dont c'est probablement le premier passage télévisé. C'est un exercice difficile de parler en public. Il l'est rendu encore plus avec des caméras et des lumières. Un peu d'empathie !"