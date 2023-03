Mélanie Laurent lumineuse et tout en paillettes avec Dany Boon, elle fait de l'ombre à Jennifer Aniston

Les fans de Jennifer Aniston, Adam Sandler et Dany Boon attendent avec impatience de découvrir l'épisode II de Murder Mystery, le film qui réunit l'acteur français avec deux des plus grandes stars à Hollywood. Ils vont devoir s'armer d'encore un peu de patience avant de découvrir la suite de leurs aventures, prévues le 31 mars sur Netflix. Cette fois-ci, le trio a été rejoint par une autre star du cinéma français : Mélanie Laurent.

La comédienne, vue dans Dikkenek, Inglorious Basterds, La Rafle, Insaisissable ou encore Le retour du héros et Six Underground, et connue d'Hollywood depuis qu'elle a tourné pour Quentin Tarantino entre autres, était donc présente pour l'avant-première parisienne qui se tenait ce jeudi 16 mars à la passerelle Debilly juste au-dessus de la Seine. Si ses apparitions se font de plus en plus rares, Mélanie Laurent avait mis le paquet pour briller lors de la soirée.

Si la maman de Léo et d'une petite fille (dont on ignore le prénom), avait opté pour un pantalon fluide très ample et sobre, elle a tout misé sur le haut. Mélanie Laurent portait un haut manches longues et col roulé brillant et scintillant qui illuminait l'assemblée. C'est tout juste si elle n'éclipsait pas Jennifer Aniston et sa belle robe fourreau nude qui mettait en valeur sa silhouette de rêve. Entre icônes tricolores du cinéma, Mélanie Laurent et Dany Boon ont posé bras dessus, bras dessous devant l'objectif, exposant leur complicité renforcée sur le tournage.

Dany Boon sur tous les fronts

En plus d'assurer la promotion de Murder Mystery II, dans lequel il incarne à nouveau l'inspecteur Delacroix au côté des personnages de détectives que campent Jennifer Aniston et Adam Sandler, Dany Boon doit aussi assumer la sortie prochaine d'une nouvelle comédie : La Vie pour de Vrai. Dans cette nouvelle réalisation, il donne la réplique à Charlotte Gainsbourg mais retrouve également Kad Merad, son complice depuis l'aventure Bienvenue chez les Ch'tis. Plus qu'à souhaiter au film le même carton au box-office ! Réponse dès le 19 avril.