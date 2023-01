Mélanie Laurent : Costume sombre et lunettes de soleil pour une rare sortie, proche d'un "fils de" ultra-sexy

Un défilé toute en classe et en élégance qu'ils n'auraient loupé pour rien au monde ! Réunis à Paris pour les derniers jours de la Fashion Week, de nombreux VIP se sont rendus au show donné par la maison Armani ce jeudi soir à la Garde Républicaine. Et parmi eux une actrice française plutôt fan de mode mais très rare dans ce genre d'événements mondains : Mélanie Laurent !

D'ailleurs la comédienne avait joué le look sobre, pratiquement incognito : vêtue d'un pantalon et d'une veste noire, elle avait choisi un chemisier blanc pour aller avec, et une paire de lunettes de soleil qui n'ont pas quitté son nez devant les photographes. Difficile de faire plus discret, mais surtout plus chic ! Arrivée en solo, elle a ensuite retrouvé en backstage un autre acteur, dont le visage est désormais connu du monde entier.

Interprète de Gabriel dans la série Emily in Paris, Lucas Bravo (fils du footballeur Daniel Bravo) avait en effet fait le déplacement et semblait ravi de poser aux côtés de sa consoeur et du créateur Giorgio Armani, que tous les deux ont pu féliciter après le magnifique show. Et pour l'occasion, le jeune homme s'était particulièrement looké, avec un costume très élégant.

Des duos d'invités complices

Peut-être a-t-il profité de leur rencontre pour parler avec elle d'une future carrière américaine ? En effet, si le jeune homme de 34 ans commence à se faire un nom aux Etats-Unis grâce à la série de Netflix qu'il a intégrée, il va pouvoir s'inspirer de Mélanie Laurent pour ses futurs projets : à presque 40 ans (elle les aura en février), l'actrice a déjà joué dans de nombreux films hollywoodiens et vit à Los Angeles avec sa fille cadette. Son fils aîné, quant à lui, vit en France chez son père.

Dans le reste des invités du défilé, on a pu voir Michelle Yeoh, Baz Luhrmann et sa femme ou encore Juliette Binoche, somptueuse dans un manteau gris. Sans oublier deux soeurs célèbres, qui se sont retrouvées pour un petit moment mode en famille : Carla Bruni, ancienne mannequin célèbre, a en effet posé aux côtés de son aînée Valeria Bruni Tedeschi, récemment nommée aux Césars pour le prix du meilleur film. L'occasion pour leurs fans de voir à quel point toutes les deux se ressemblent, mais surtout à quel point elles sont complices !