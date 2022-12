Mélanie Maudran mariée à un célèbre sportif : vacances idylliques en famille, ses fils ont bien grandi !

Très occupée pendant toute l'année par le tournage de la série Un si grand soleil, qui se déroule à Montpellier alors qu'elle vit à Nice avec ses deux fils et son mari, l'actrice Mélanie Maudran a décidé de consacrer ces vacances de fin d'année entièrement à son clan ! Comme elle l'a en effet partagé avec ses abonnés sur Instagram à travers quelques clichés, la comédienne a emmené toute sa petite famille au ski pour un séjour sympathique et a également retrouvé ses parents.

Si l'on n'aperçoit que rapidement son mari, l'ex-tennisman Thierry Ascione, sur les photos, nul doute que celui-ci est à leurs côtés : la saison de tennis n'ayant pas encore repris, celui qui a monté son académie de tennis peut souffler encore quelques jours. Et il n'est pas très étonnant qu'il ne se montre pas aux côtés de sa femme, puisque depuis leur coup de foudre en 2007, tous les deux se montrent plutôt discrets.

En revanche, la comédienne n'a pas hésité à montrer ses deux fils, Tom et Léo, âgés de 8 et 7 ans, qui font des progrès sur les pistes. Mais comme d'habitude, la jeune femme a préféré dissimuler leurs visages. Et cette fois, grâce aux équipements de ski, pas besoin de beaucoup d'artifices ! En tout cas, les deux petits garçons ont dû être ravis de ce séjour à la neige et sûrement de l'ouverture de leurs cadeaux de Noël dans ce décor paradisiaque.

Passionnés de sport

On imagine d'ailleurs qu'ils doivent adorer se donner à fond sur les pistes : il y a peu, dans une interview au magazine Nous Deux, Mélanie Maudran avait confié que ses deux fils étaient, comme leur père, passionnés par le sport. "Leur passion depuis tout petit, c'est le sport", avait-elle expliqué, avant d'ajouter : "Ils sont très énergiques. Mais ont ce petit grain qui me laisse penser qu'il y a de l'artistique en eux. Ce qui prédomine aujourd'hui, c'est le sport dans lequel ils baignent tout le temps, car ils passent plus de temps avec leur papa dans ses académies de tennis qu'avec moi sur les plateaux de tournage".

Mais avant que ces deux bambins ne suivent l'un ou l'autre des chemins, laissons-les profiter tranquillement de cette semaine en famille sur les pistes... et bientôt, du retour de l'école !