Melanie Page : Repérée sans son alliance, la femme de Nagui s'explique

Le 5 septembre 2020, Mélanie Page, Sylvie Tellier, Bruno Guillon, Clara Lazzari et l'animatrice Sidonie Bonnec ont tenté de remporter un maximum de Boyards pour l'association Un petit bagage d'amour. Sur Instagram, la femme de Nagui a partagé quelques images de son arrivée à Fort Boyard.

Très fière, la maman de Roxanne et Annabel (fruits de son amour avec Nagui, nées en 2004 et 2008) a posé avec ses coéquipiers avant de débuter les épreuves sportives et rencontrer la Boule, le Père Fouras et l'emblématique Passe-Partout. Seulement voilà, un petit détail a interrogé les internautes sur ces photographies. Mélanie apparaît sur tous les clichés sans son alliance. Pourtant mariée à Nagui depuis 2010, l'actrice de 44 ans ne porte plus sa bague de mariée. Rapidement, l'un des abonnés de Mélanie a demandé des explications. "Pas d'alliance ? Ben alors c'est mieux pour draguer le Père Fouras ?"

Le Père Fouras est effectivement très séduisant...

L'actrice aperçue dans les films Nos vies rêvées et On va s'aimer a rapidement éclairci la situation. "Vous êtes observateur... Oui, ça m'a fait très bizarre de l'enlever... Mais... Pas de bijoux sur le fort ! On est en mode combat !, a -t-elle répondu. (Et le Père Fouras est effectivement très séduisant...)" Une réponse qui a eu le mérite d'être claire et qui a pu rassurer les fans du couple que forme Nagui et Mélanie... Ou presque, puisque Mélanie n'a pas semblé insensible au charme de l'élégant et mystérieux Père Fouras.