Mélanie Thierry est le sosie de sa maman : l'actrice ouvre l'album de famille

Assurant actuellement la promotion du film Da 5 Blood, qui sortira sur Netflix le 12 juin prochain, Mélanie Thierry a évoqué sa vie de famille lors d'un entretien avec le magazine Elle du 5 juin. Particulièrement discrète sur son couple et ses enfants, la star de La Douleur s'est tout de même confiée sur ses activés pendant le confinement : "J'ai passé beaucoup de temps sur le site LaCinetek. On a vu un paquet de chefs-d'oeuvre italiens, japonais. On a aussi regardé tous les Katharine Hepburn, mes enfants adorent L'Impossible Monsieur Bébé. Mais aucune série, ce n'est pas mon truc."

Quant à son apparition involontaire dans un live Facebook de Raphaël, en avril dernier, la comédienne en garde un souvenir amer... "Je n'ai pas du tout aimé, c'était très intrusif ! Mais c'était le premier live de mon mari, on n'était pas au point. J'ai eu l'impression de passer pour la mégère qui gueule sur son mec pour qu'il fasse à manger... Mais bon, comme on a tous passé notre temps à faire la cuisine..."