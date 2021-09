Mélanie Thierry et Raphaël en couple : week-end en amoureux à Disneyland Paris

C'est à Disneyland Paris qu'il fallait être le week-end du 25-26 septembre 2021 si vous vouliez passer un séjour d'enfer, au milieu de plusieurs stars ! En effet, les chanceux visiteurs présents se sont régalés pour plusieurs raisons. En plus de la magie du parc et des attractions plus délirantes les unes que les autres, ils ont en effet eu le plaisir de croiser...Mélanie Thierry et Raphaël !

La talentueuse comédienne et le chanteur populaire se sont en effet autorisés une escapade romantique. Les acteurs Guillaume Canet, Gilles Lellouche et Laurent Lafitte, la chanteuse et jeune maman Louane ainsi que le pilote automobile Pierre Gasly étaient eux aussi de la partie pour passer un moment inoubliable. On a notamment pu les apercevoir prendre la pose avec la terrifiante Maléfique ou encore faire grimper leur taux d'adrénaline dans The Twilight Zone Tower of Terror.

Ces VIP étaient également présents à Marne-la-Vallée pour découvrir en avant-première tout le dispositif prévu pour la nouvelle saison d'Halloween. Les Méchants Disney tels que Maléfique, Capitaine Crochet ou encore la Méchante Reine reprendront possession des lieux dès le 1er octobre et se prêteront au jeu des photos avec les visiteurs dans un décor immersif et une ambiance drôlement effrayante dans le Parc Disneyland et les Walt Disney Studios.

330 citrouilles, 175m de guirlandes lumineuses, 56 lanternes, une quarantaine de gentils fantômes ainsi que de nombreux squelettes dont les plus grands mesurent 3 mètres de haut habilleront les décors du Parc tout au long de la saison. L'expérience shopping prendra aussi des airs drôlement méchants. De nombreuses nouveautés seront proposées dans les boutiques de la destination (à Thunder Mesa, Tower Hotel Gifts et World of Disney) pour que tout le monde puisse arborer fièrement les couleurs de cette saison.

Autre nouveauté cette année, les Hôtels Disney eux aussi se mettent tous aux couleurs de l'automne pour accueillir les visiteurs dans une atmosphère d'Halloween unique en son genre. La décoration, les points photos avec les Personnages Disney et les restaurants prolongeront la magie de la saison la plus méchamment drôle de l'année !

La Soirée Halloween Disney envoûtera le Parc Disneyland le 31 octobre 2021 de 20h à 2h du matin. Durant cette soirée incontournable, le Parc Disneyland sera spécialement ouvert jusqu'à 2h du matin, avec une décoration et une atmosphère nocturne immersive, ses attractions phares comme Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Peter Pan's Flight ou encore Pirates of the Caribbean. Les Personnages et les Méchants Disney seront de la fête avec des animations méchamment festives et bien plus encore ! Les visiteurs pourront se déguiser et seront invités à révéler leur côté méchant aux côtés des Méchants Disney. Le billet de la Soirée Halloween Disney permet en plus un accès anticipé dans le Parc Disneyland pour profiter des attractions dès 17h. Les réservations sont ouvertes sur ce lien.