Melanight et Romain ont rompu : elle dénonce "la banalisation de la tromperie"

Ils semblaient faits l'un pour l'autre et pourtant... Melanight (alias Mélanie Amar) et Romain Benn ont rompu ! Les amoureux qui s'étaient rencontrés dans l'émission La Villa des coeurs brisés 2021 ont mis un terme à leur relation alors qu'ils étaient sur le point de se marier. C'est la jolie blonde qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram le 11 novembre 2021. Très triste, Mélanie a confié à ses abonnés qu'elle serait moins présente sur Instagram à cause d'une "déception". "La déception. Je ne vais pas être présente, j'ai besoin de faire mon deuil... Je vous aime quand même" avait-elle écrit, sans en dire plus sur la trahison qu'elle semblait avoir vécu.

Après être restée silencieuse plusieurs jours sur les réseaux sociaux, l'ancienne candidate du Bachelor a indiqué : "Back, les potos. Les amis, je suis désolée de cette absence, mais quand on a des soucis, on a besoin de temps... Je vous en parlerai quand je serai prête. Je vous aime et merci de votre soutien."

La p*terie, c'est pas la vie !

Remontée, elle en avait dit plus sur les raisons de sa colère et de son silence : "Aujourd'hui, certaines personnes ont sali la télé-réalité ! La p*terie, c'est pas la vie ! Aujourd'hui, des filles reproduisent vos sales agissements dans la vie réelle ! Je vais plus me taire ! Vous voulez faire les p*tes, ça vous regarde mais n'entraînez pas les gens à faire comme vous. La banalisation de la tromperie, de la p*terie, du volage (sic) de mec, de briseur de couple..."

Des propos qui sous-entendraient que Romain l'aurait trompée sur le tournage de La Bataille des Couples 3 ? Très énervée, Melanight ajoute : "Y a des comportements en télé-réalité maintenant que je trouve honteux ! Des pseudos 'nouveaux candidats ou non' qui sont censés donner le bon exemple ! Je commence à comprendre les nouvelles mentalités sans valeurs et sans principes de la nouvelle génération. Je vais bientôt m'exprimer là-dessus et désolée, mais copines ou pas copines, je ne vais plus me taire ou vous défendre parce que vous êtes dégoûtantes !"

Le lendemain, après avoir passé une soirée "post-rupture" entre copines, l'ancienne candidate de Moundir et les Apprentis Aventuriers 3 a partagé une photographie sans makeup, au lit. "Il y a des jours ou ton meilleur ami c'est ton lit... Je préfère ne pas y bouger. On est tous humain..." peut-on lire en légende.