Télé-réalité : Quels couples sont toujours ensemble ?

Oui, il est possible de rencontrer l'amour à la télévision. Il est également possible d'avoir un couple plus solide grâce à une émission de télé-réalité. Les personnes qui vont suivre en sont la preuve.

Ceux qui se sont rencontrés grâce à une télé-réalité

Nabilla et Thomas

Les tourtereaux se sont rencontrés en 2013, lors du tournage des Anges 5. Malgré des hauts et des bas (tels que l'affaire du coup de couteau en 2014), la belle brune de 28 ans et son homme s'aiment comme au premier jour. Nabilla et Thomas se sont mariés en mai 2019 et ils ont eu un bébé ensemble : Milann, né le 11 octobre 2019. Le couple habite à Dubaï aujourd'hui.

Manon Marsault et Julien Tanti

En 2016, Julien Tanti et Manon Marsault ont participé à la saison 1 de Moundir et les apprentis aventuriers. Le duo est tombé amoureux pendant l'aventure et, malgré les infidélités du candidat, le couple est toujours ensemble aujourd'hui. Ils se sont mariés début mai 2019. Des images ont été diffusées dans Les Marseillais quelques jours après. Les habitants du Sud de la France sont devenus les heureux parents d'un petit Tiago, le 24 mai 2018. La jeune femme est actuellement enceinte de leur deuxième enfant, une petite fille cette fois.

Carla et Kevin

C'est en Afrique du Sud en 2016, lors du tournage des Marseillais, qu'ils ont échangé leur premier baiser. Par la suite, ils ont rompu à de nombreuses reprises à cause du caractère volage du beau brun. Mais ils ont fini par se retrouver lors de la dernière saison des Marseillais VS Le reste du monde en 2019. Depuis, ils ont emménagé ensemble et ont eu une petite fille prénommée Ruby (née le 1er octobre 2019).

Julie et Christophe

En 2001, ils ont tous les deux participé à Loft Story, saison remportée par Loana. Ils n'ont pas gagné l'aventure, mais ont gagné l'amour. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble et ont deux enfants.

Nehuda et Ricardo

Le tournage des Anges 8 (en 2016) a été l'occasion pour les anciens candidats de télé-réalité de se rencontrer. Malgré une rupture ou des polémiques, ils forment toujours un couple aujourd'hui. Discrets, Nehuda et Ricardo ne dévoilent plus tout de leur quotidien avec leur fille Laïa (née e 2017).

Ali et Alia

Le public a fait leur connaissance en 2015. Très vite, les deux candidats se sont rapprochés devant les caméras, sans pour autant se mettre en couple. Une fois l'aventure terminée, ils étaient toujours aussi proches. Mais ils n'ont officialisé leur idylle qu'un an plus tard. Ils se sont mariés en 2018.

Laura Lempika et Nikola Lozina

Leur rencontre a eu lieu lors du tournage des Marseillais VS le reste du monde 3 en 2018. Après des ruptures liées aux infidélités de Nikola, les candidats de télé-réalité ont pris la décision de se remettre ensemble et de repartir sur de bonnes bases en décembre dernier. Ils se sont même fiancés.

Dylan et Fidji

Alors qu'ils étaient amis, les deux candidats ont développé des sentiments amoureux au cours de la dernière saison des Princes de l'amour, en 2019. Ils se sont ensuite mis en couple et ont aujourd'hui acheté une maison à Dubaï.

Vincent Queijo et Rym

L'ancien séducteur est aujourd'hui en couple avec Rym, qu'il a rencontrée lors du tournage de La Villa des coeurs brisés 5 l'an dernier.

Hillona et Julien Bert

Ils ont participé à la dernière saison des Princes de l'amour dans l'espoir de trouver l'âme soeur. C'est dans les bras l'un de l'autre qu'ils sont tombés. Aujourd'hui, ils vivent ensemble.

Noémie Honiat et Quentin Bourdy

C'est grâce à Top Chef que Noémie Honiat (saison 3, en 2012) et Quentin Bourdy (saison 4, en 2013) se sont rencontrés. La jeune femme venait juger l'une des épreuves. Depuis, ils ont eu deux enfants : Evie (2 ans) et Zacharie (3 ans).

Ceux qui se sont rencontrés dans des conditions extrêmes

Jesta et Benoît

En 2016, ils ont participé à Koh-Lanta, l'île au trésor. Et c'est en fin d'aventure qu'ils se sont rendu compte qu'ils se plaisaient. En couple à l'époque, Benoît a pris le temps de rompre avec sa moitié avant de se mettre avec Jesta. Ils ont vite emménagé ensemble à Toulouse et se sont mariés le 1er juin 2019, alors que la jeune femme était enceinte de leur premier enfant. Juliann est né le 15 juillet 2019.

Candice et Jérémy

Les aventuriers ont également participé à Koh-Lanta, l'île au trésor et se sont rapprochés sur l'île. Ils se sont mis en couple après l'aventure, mais n'ont officialisé leur idylle qu'en décembre 2018.

François-David et Émilie

C'est lors de la saison 6 de Koh-Lanta, au Vanuatu, qu'ils se sont rencontrés. Leur couple n'a malheureusement pas tenu.

Mathilde et Bastien

Les candidats de Koh-Lanta Cambodge (2017) se sont mis en couple une fois le tournage terminé. Mais quelques mois plus tard, c'était la rupture. Aujourd'hui, Mathilde est en couple avec Romain de Koh-Lanta Thaïlande (2016). Avant cela, le beau brun avait vécu une idylle avec Laureen de sa saison.

Ceux qui se sont rencontrés en dehors d'un tournage

Jessica Thivenin et Thibault Garcia

C'est en 2017 que les tourtereaux se sont mis en couple. La belle blonde de 30 ans venait de rompre avec Nikola Lozina et le beau brun de 29 ans était séparé de Shanna Kress. Depuis, ils vivent une idylle sans nuages. Jessica et Thibault se sont mariés début janvier 2019, à Dubaï (où ils habitent). Ils sont devenus les parents de Maylone il y a six mois.

Tiffany et Justin

Tous deux ont participé à la saison 1 de Mariés au premier regard, en 2016. Les experts ne les avaient pas mis ensemble, mais ils ont fini par se trouver. Depuis, Tiffany et Justin sont mariés et ont deux enfants : Romy (bientôt 2 ans) et Zélie (4 mois).

Julia Flabat et Eddy Papeoo

Les amoureux se sont rencontrés lors d'une soirée en boîte de nuit, il y a six ans. Ils sont les heureux parents d'Edan (2 ans et demi) et attendent leur deuxième enfant. Prochainement, ils devraient également se marier, car Eddy a fait sa demande à l'occasion d'un voyage aux États-Unis, en juin 2019.

Jazz et Laurent

Ils se sont rencontrés en 2017, lors d'une soirée à Marseille. Jazz et Laurent se sont mariés un an plus tard en toute intimité et ont fait une grande fête avec tous leurs proches en octobre 2018. Ils sont les heureux parents de Chelsea (2 ans et demi) et Cayden (1 an).

Kelly Helard et Neymar

Les stars de Mamans & Célèbres se sont rencontrées en boîte de nuit en 2013. Ils sont les parents d'un petit Lyam (4 ans et demi). Kelly et Neymar se sont mariés en 2015 et se sont séparés trois ans plus tard. Mais ils ont récemment pris la décision de se laisser une deuxième chance.

Sarah Fraisou et Ahmed

Les tourtereaux se sont rencontrés avant le tournage de La Villa des coeurs brisés 5, en 2019. Mais c'est lors du tournage qu'ils se sont mis en couple. Aujourd'hui, ils vivent ensemble.

Mélanie Dedigama et Vincent

Après le tournage de La Villa des coeurs brisés 4 en 2019, Mélanie Dedigama a annoncé avoir trouvé l'amour. C'est en avril dernier qu'elle a présenté Vincent avec qui elle a participé à la Bataille des couples. Les amoureux attendent aujourd'hui leur premier enfant.

Lucie Bernardoni et Patrice

En couple depuis deux ans, les anciens candidats de la Star Academy (elle pendant la saison 4 en 2004 et lui pendant la saison 1 en 2001) se sont mariés en 2018 et partagent quelques photos sur leurs comptes Instagram.

Ceux qui se connaissaient déjà

Tatiana et Xavier

On peut dire que c'est le premier couple emblématique de Secret Story. Ils ont participé à la saison 1 en 2007. Leur mariage dure depuis pas moins de treize ans.

Kamila et Noré

Les deux candidats de Secret Story 11 se sont rencontrés "dans l'une des plus belles calanques de Marseille", il y a dix ans, comme l'avait confié la jeune femme à Télé Star. Cela fait environ six ans qu'ils sont mariés.

Charlène et Benoît

Les deux candidats de Secret Story 11 sont ensemble depuis cinq ans. Charlène est actuellement enceinte de leur premier enfant.

Didier et Élise

Le public les a découverts dans Secret Story 3, en 2009. En 2015, ils ont annoncé qu'ils étaient devenus parents d'un garçon.