Kelly Helard et Neymar, leur rupture : les tristes raisons enfin dévoilées

Après six ans de relation, Kelly Helard et Neymar avaient pris la décision de rompre en août 2018. À l'époque, le couple n'avait pas souhaité dévoiler les raisons de cette séparation. Il a fallu attendre la diffusion de l'émission Dîner avec mon ex, disponible sur 6Play depuis le 9 décembre 2019, pour tout savoir.

Les anciens candidats des Anges (saison 6, en 2014) s'étaient rencontrés lors d'une soirée en boîte de nuit. La belle brune avait fait un strip-tease endiablé. Par la suite, ils ne s'étaient pas lâchés. Un mois après, ils ont emménagé ensemble ; un an plus tard, ils ont acheté une maison et, quatre ans après, Kelly est tombée enceinte. Un événement qui a tout chamboulé. Neymar a en effet expliqué dans Dîner avec mon ex que Kelly était devenue imbuvable et encore plus possessive que d'ordinaire. Lassé, il avait pris la décision de s'éloigner en sortant davantage avec ses amis. Il était même en soirée lorsque sa compagne a perdu les eaux. Une fois Lyam (4 ans) né, Kelly lui a lancé un ultimatum et il est parti.

"Ça fait un an qu'on se voit pour le petit. Mais en une année, on a dû se voir 4-5 fois", a regretté Neymar qui espérait beaucoup de leur dîner. Mais c'est une femme remontée qu'il a retrouvée. Loin de se laisser démonter, le jeune papa de 30 ans lui a expliqué pour quelle raison il avait préféré s'en aller. "Tu étais mon meilleur ami, tu as remplacé mon père qui m'a abandonnée, tu étais tout. Je suis quelqu'un de possessif. Tu sais que mes ex m'ont fait la misère. (...) Tu m'as abandonnée", a rétorqué Kelly (28 ans). Elle lui a ensuite rappelé qu'elle était jalouse, notamment parce qu'il rentrait parfois de ses soirées en boîte avec du rouge à lèvres autour de la bouche. Neymar lui a ensuite reproché de lui avoir volé le beau moment de la grossesse. Il s'est toutefois excusé pour ses erreurs. Mais Kelly avait la dent dure et a conclu leurs retrouvailles en expliquant qu'elle ne souhaitait lui parler que pour les besoins de leur fils. Un rendez-vous plutôt froid en somme.

Depuis, leur situation a semble-t-il changé. Mardi 3 décembre 2019, ils ont laissé entendre qu'ils étaient de nouveau en couple en dévoilant une photo adorable. Lors de leurs vacances au ski, dans la célèbre station Arc 1800, Kelly, Neymar et Lyam ont posé sur un traîneau, tout sourire. "Nous voilà réunis en famille à la neige. Je les aime", a-t-elle écrit en légende de sa publication. De son côté, Neymar souhaite également que leur réconciliation rime avec toujours : "Nous voici réunis, je l'espère pour la vie. Ma famille."