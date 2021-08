Mélina (Mariés au premier regard) à l'hôpital à cause d'une douleur insoutenable : "Covid de m***e"

Mélina n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment. Le 31 juillet dernier, la candidate de Mariés au premier regard 2021 (M6) a révélé qu'elle avait été testée positive à la Covid-19. Inquiète, l'ancienne épouse de Yannick s'est rendue à l'hôpital le 5 août comme elle l'a dévoilé à ses abonnés.

Cela fait plusieurs jours que Mélina apparaît affaiblie et la mine fatiguée en story Instagram et pour cause, elle a été contaminée par le coronavirus. En plus d'avoir eu des symptômes habituels, la belle brune s'est plainte d'un maux inhabituel. "J'ai passé ma journée à dormir avec un pu***n de mal de dos. Je n'ai même plus les mots tellement j'ai mal au dos. Je ne savais pas que le Covid donnait mal au dos", a-t-elle déclaré le 4 août.

La douleur étant insupportable, elle a pris la décision d'appeler le Samu le lendemain. Sur leurs conseils, elle s'est rendue à l'hôpital et l'a annoncé en postant une photo de son bras perfusé. "Mon mal de dos ne passait pas. Suite aux conseils du Samy, je suis arrivée aux urgences ce matin pour une batterie d'examens. #coviddem***e", a-t-elle écrit en légende. Fort heureusement pour Mélina, ce n'était rien de grave. Elle a donc pu rentrer chez elle quelques heures plus tard. "Bon je suis rentrée dieu merci. Plus de blouse blanche, plus de lit blanc. Grosses pensées à tous ceux qui sont malades parce que ce n'est pas évident et séjourner à l'hôpital c'est horrible (...) Dieu merci pas d'infection, mes reins vont bien", a-t-elle précisé une fois chez elle. La jeune femme doit tout de même suivre un traitement. On lui a en effet fait une ordonnance pour des antibiotiques et de la cortisone pour traiter une bronchite carabinée. Son lit sera donc encore son meilleur ami pour les jours à venir.