Melissa Fumero (Brooklyn Nine Nine) maman, elle dévoile le prénom du bébé

Une heureuse nouvelle pour elle, une mauvaise pour ceux qui espéraient toujours qu'elle tomberait sous le charme – comme dans la série – d'Adam Samberg ! Melissa Fumero, qui interprète le sergent Amy Santiago dans la série Brooklyn Nine Nine, vient d'accoucher de son deuxième enfant. Et c'est à l'occasion d'une bien belle journée qu'elle a donné la vie puisque c'est le 14 février 2020 que le bébé a choisi pour ouvrir ses yeux. "Bienvenue dans notre monde, Axel, écrit-elle sur Instagram. Tu viens de faire en sorte que la Saint-Valentin soit ma fête préférée !"

Une grossesse compliquée

C'est un deuxième enfant pour Melissa et David Fumero, qui se sont mariés en 2007 et ont accueilli leur fils aîné, Enzo, le 24 mars 2016. À la surprise générale, la jeune comédienne américaine avait annoncé qu'elle était à nouveau enceinte sur les réseaux sociaux en dévoilant une photographie de son ventre déjà très rond... mais elle avait attendu longtemps avant d'en parler à cause de petits problèmes liés à cette nouvelle étape. "Je ne me sentais pas de poster quoi que ce soit à ce propos parce que cette grossesse a été beaucoup plus compliquée que la première, expliquait-elle. Et je ne me trouvais vraiment pas très belle !"