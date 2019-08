Melissa McCarthy (Les Baronnes) : Sa soeur est sa copie conforme

Eh non, vous ne voyez pas double. Ce samedi 17 août, la comédienne Melissa McCarthy a partagé un souvenir en compagnie de sa soeur Margie datant de l'année 1986. Une photographie puisée dans ses albums d'enfance qui a suscité les éclats de rire autant que l'étonnement : la ressemblance – outre un léger air de famille avec Tiffani Amber Thiessen, pour les fans de Beverly Hills 90210 – est frappante entre les deux frangines ! Même regard, même toison dense et brune, même sourire malicieux, même total look jean... "Des regrets ? Aucun !" s'amuse la maman de Vivian sur son compte Instagram.

Loin de Margie, Melissa McCarthy sera tout de même entourée d'une sororité cinq étoiles en salles obscures, à partir du mercredi 21 août. L'actrice de 48 ans occupera l'un des trois rôles principaux du film Les Baronnes – adaptation des comics The Kitchen, signée Andrea Berloff. Sa famille de cinéma sera composée de Tiffany Haddish et d'Elisabeth Moss, épouses de mafieux new-yorkais qui tentent de prendre le relais et de garder la main sur le quartier de Hell's Kitchen. Heureusement, durant le tournage, l'ambiance avait l'air moins lugubre que le synopsis du long métrage ! "Pour un film aussi sombre, les journées de tournage étaient vraiment amusantes, très relax, s'est-elle souvenue auprès de Refinery29. On s'entendait tous bien. On a même tourné une scène disco – combien de fois a-t-on l'occasion de danser aussi fort qu'on le peut comme ça ? Ce n'est pas ce que j'appelle une mauvaise journée de travail."