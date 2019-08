Elisabeth Moss, Melissa McCarthy et Tiffany Haddish, des Baronnes intraitables

Les femmes prennent le pouvoir et pas n'importe lesquelles : Elisabeth Moss, connue notamment pour son rôle dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate, Melissa McCarthy, plus habituée aux comédies et feel good movies qu'aux réalisations sombres, et Tiffany Haddish.

Produit par la société New Line Cinema, Les Baronnes est un drame populaire au réalisme cru qui met en scène des femmes de mafieux. Il a été écrit et réalisé par Andrea Berloff, nommé aux Oscars pour le scénario original de Straight Outta Compton.

Dans le quartier de Hell's Kitchen en 1978, Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), nommée aux Oscars, Tiffany Haddish (Girls Trip) et Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale : La Servante écarlate) interprètent les épouses de trois mafieux irlandais envoyés en prison par le FBI. L'air de rien, ces femmes reprennent les affaires en main et se révèlent, contre toute attente, particulièrement douées. Qu'il s'agisse de collecter l'argent du racket ou d'éliminer la concurrence... au sens propre du terme.

Le film met également en vedette Domhnall Gleeson (Star Wars : Les Derniers Jedi), James Badge Dale (Line of Fire), Brian d'Arcy James (Spotlight), avec Margo Martindale (The Americans), Common, récompensé aux Oscar (Selma, Marshall) et Bill Camp (Vice)...

Le scénario d'Andrea Berloff est inspiré de la série de bandes dessinées Vertigo, créée par Ollie Masters et Ming Doyle pour DC. Plusieurs fois nommés aux Oscars, Michael De Luca (Capitaine Phillips, Le Stratège et The Social Network) et Marcus Viscidi (Rampage : Hors de contrôle) en sont les producteurs. Les producteurs exécutifs sont Richard Brener, Michael Disco, Dave Neustadter, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Elishia Holmes et Adam Schlagman.

Les Baronnes débarquent en salles le 21 août 2019.