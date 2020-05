Melissa Rauch maman pour la 2e fois : accouchement perturbé par le Covid-19

Melissa Rauch est à nouveau maman ! L'actrice de Big Bang Theory, 39 ans, a annoncé avoir donné naissance à son second enfant, un petit garçon prénommé Brooks. Avec son mari Winston, ils avaient déjà accueilli une fille, Sadie (2 ans et demi). "Je suis incroyablement reconnaissante et heureuse de vous annoncer la naissance de notre fils, Brooks Rauch, que nous venons d'accueillir dans notre monde et directement dans nos coeurs", a écrit la comédienne, sans dévoiler la date de naissance exacte.

Elle a également la photo d'un petit bonnet, brodé du prénom "Brooks". Melissa Rauch avait fait une fausse couche dans le passé, avant de donner naissance à sa fille. Elle a tenu à envoyer de la force à ceux qui "font face à l'infertilité ou à un deuil".

L'actrice de 39 ans explique également que la naissance de Brooks a été perturbée par le confinement lié au coronavirus : "Son arrivée a été rendue possible grâce à nos héros en première ligne : les infirmières et chirurgiens qui viennent chaque jour au travail, malgré les circonstances. Il n'y a pas assez de mots pour décrire à quel point je suis reconnaissante que notre bébé ait rejoint notre famille, mais apporter la vie dans ce monde est surréaliste."

Dans un texte rédigé dans Glamour paru le 4 mai 2020, Melissa Rauch explique qu'elle a dû accoucher seule. Même si son hôpital autorisait la présence des partenaires en salle de travail, son mari a dû rester à la maison pour s'occuper de leur fille Sadie. "Mais je ne serai pas seule. J'ai un partenaire. Celui qui a écouté mon coeur battre pendant neuf mois. Quelque part, ça m'a aidée de me dire ça. J'ai trouvé cette idée réconfortante, que ceci soit notre première aventure à deux", a-t-elle écrit.

Melissa Rauch est mariée à l'écrivain et scénariste américain Winston Beigel depuis 2007.