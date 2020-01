Melissa Roxburgh et J.R Ramirez (Manifest) sont vraiment en couple !

Un nouveau rebondissement inattendu dans l'univers de la série Manifest ! Melissa Roxburgh et J.R. Ramirez, qui jouent respectivement Michaela Beth Stone et Jared Vasquez, sont amoureux dans la vraie vie. Un comble quand on sait que leurs personnages sont deux ex entre qui tout reste possible. Mais entre la fiction et la réalité, il n'y a parfois qu'un pas à franchir. Une source du magazine Page Six a affirmé que les deux comédiens roucoulaient bien à l'unisson en dehors des plateaux de tournage.

Ils sont clairement dingues l'un de l'autre. C'est du sérieux

"Ils se voient, explique ce témoin de l'idylle, un proche de J.R. Ramirez. Ils se sont rencontrés en travaillant sur la série et sont ensemble depuis au moins six mois. Ils essayent de rester discrets pour des raisons professionnelles mais ils sont clairement dingues l'un de l'autre. C'est du sérieux." Effectivement, Melissa Roxburgh et son nouveau compagnon ne se sont encore jamais affichés officiellement ensemble. On les a pourtant vus se rendre à des événements communs, dont la soirée organisée par le magazine Harper's Bazaar en septembre dernier, même celle donnée un peu plus tôt par Vanity Fair et L'Oréal à Hollywood le 19 février 2019. Ce qu'il se passe après les festivités reste, en revanche, un mystère.

La saison 2 de Manifest a débuté le 6 janvier 2020, promettant aux téléspectateurs moult rebondissements. Si les courtes saisons du show ne vous suffisent pas, vous pouvez également retrouver Melissa Roxburgh dans le biopic J'y crois encore au mois de mai, et son partenaire J.R. Ramirez dans la série Marvel's Jessica Jones. N'oublions pas, également, que leur confrère Joshua Dallas, a été LE Prince Charmant des épisodes de Once Upon a Time, qu'il est toujours bon de revisionner à volonté. Comme quoi, peu importe où il passe, les contes de fées sont au rendez-vous...