Mélodie (Mariés au premier regard) méchante ? Adrien réagit à la polémique

Mélodie a un peu de mal à vivre la diffusion de Mariés au premier regard 2020. Depuis le 14 janvier dernier, la gestionnaire de carrières de 29 ans est la cible des critiques des internautes. La raison ? Son côté distant avec son époux Adrien, avec lequel elle était compatible à 74%, et certains de ses agissements. On lui a par exemple reproché d'avoir critiqué le physique du conseiller financier de 31 ans ou d'avoir stoppé leur première danse, car il lui avait légèrement caressé le dos.

Très vite, la candidate a dénoncé le montage de l'émission sur les réseaux sociaux. "Je vous en prie, prenez du recul par rapport au montage de l'émission... Certains mots ont été sortis de leur contexte ! Quand je l'ai découvert à la mairie, je me suis simplement dit qu'il ne correspondait pas à mes critères habituels... Mais je n'ai jamais pensé du mal de son physique ! Nous verrons si je suis capable de surpasser tous mes doutes. La réponse bientôt", a-t-elle écrit en commentaire de l'une de ses photos, le 16 janvier. Et le 20 janvier, elle a notamment écrit : "Pourquoi la super ambiance de cette soirée [après le mariage, NDLR] ne s'est pas vue à l'écran, parce qu'il fallait bien que la dure Mélodie ait un rôle de méchante ?"

Adrien évoque le montage de l'émission

Interrogé par Purepeople sur le sujet, Adrien a pourtant confié que, de son point de vue, les images étaient fidèles à ce qu'il avait vécu : "Je peux comprendre qu'elle ne l'ait pas bien pris. Peut-être qu'elle ne voit pas cette image d'elle. Mais moi, pour l'avoir vécu, je trouve que le montage est réaliste. Il montre réellement qui on était, de mon point de vue. Je n'ai pas été choqué du montage, je trouve même qu'il était plutôt bienveillant, même si effectivement, on n'a pas vu suffisamment les moments où les amis et la famille s'amusaient par exemple. Mais il y a des heures de tournage, donc on ne peut pas tout montrer. Mais concernant notre relation, c'était exactement ça. Je n'ai pas trouvé qu'il y ait des exagérations ou des montages pour la faire passer pour la méchante."

De son côté, la production de Mariés au premier regard avait réagi auprès de nos confrères de Télé Loisirs. "Ce moment de gêne a eu lieu. Elle a dit plusieurs fois 'Arrête' à Adrien. Mélodie a un vrai souci avec le tactile. Bien sûr, tout est raconté plus rapidement, ça a mis plus de temps : cette danse a été plus longue. Mais le fond reste la vérité. On appuie sur un geste, alors qu'il y en a eu 50. On a une perception de soi-même qui n'est pas toujours la bonne. Elle a conscience de ses limites, c'est d'ailleurs pour cela qu'on la voit aller parler avec Pascal de Sutter. On ne veut pas du tout faire passer Mélodie pour une 'méchante'. D'ailleurs, dans les épisodes à venir, on va découvrir qu'elle va se battre pour aller de l'avant", a confié la productrice Kamila Fievet-Palies quand on l'a questionnée sur la fameuse séquence de la danse.

