Mélodie (Mariés au premier regard) critiquée sur son physique : "Ça m'a touchée"

Mélodie (29 ans) est l'une des candidates de Mariés au premier regard 2020. Dans son portrait, il était expliqué que la gestionnaire de carrières était une femme exigeante, perfectionniste, avec un fort caractère. Avant sa rencontre avec Adrien, elle s'est posé beaucoup de questions. Et une fois à la mairie de Grans, elle n'a pas caché que le beau brun n'était pas son idéal physiquement. Sur les réseaux sociaux, les internautes ne l'ont ainsi pas épargnée, des critiques qui l'ont parfois beaucoup touchée.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, Mélodie a confié qu'elle ne s'attendait pas à des réactions "aussi virulentes" de la part du public. "Je trouve que mon portrait est raccord avec ce que je suis dans la vraie vie, même si ce côté exigeant et intransigeant est accentué. Qu'on juge ma personnalité, ça ne me dérange pas. Mais que l'on s'attaque à mon physique, déjà que je n'ai pas confiance en moi de ce côté-là, ça m'a touchée", a-t-elle précisé.

Pour l'heure, Mélodie n'a pas prévu de s'éloigner des réseaux sociaux. Elle assure qu'elle a été très affectée le lendemain de la diffusion, le 14 janvier, mais que, depuis, elle a pris du recul sur la situation. "J'ai beaucoup relativisé. Je me suis dit que je savais ce que je valais. Et que les personnes que je côtoie savent comment je suis. C'est le plus important. J'espère que les gens qui regarderont notre expérience, avec Adrien, apprendront à me découvrir. Et ne s'arrêteront pas à des mots qui ont pu être sortis de leur contexte", a-t-elle conclu.

Ce n'est pas la première fois que Mélodie évoque le montage de Mariés au premier regard 2020. En commentaire de l'une de ses photos, elle avait fait une petite mise au point : "Je vous en prie, prenez du recul par rapport au montage de l'émission... Certains mots ont été sortis de leur contexte ! Quand j'ai découvert Adrien à la mairie, je me suis simplement dit qu'il ne correspondait pas à mes critères habituels... Mais je n'ai jamais pensé du mal de son physique ! Nous verrons si je suis capable de surpasser tous mes doutes. La réponse bientôt."

Ce lundi 20 janvier, les téléspectateurs découvriront si Mélodie a accepté de s'unir à Adrien, avec lequel elle est compatible à 74%.