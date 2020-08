Melody Thomas Scott (Les Feux de l'amour) abusée sexuellement, elle raconte

Certains téléspectateurs ont tendance à confondre fiction et réalité. Nombreux devaient être les fans des Feux de l'amour à se dire que Melody Thomas Scott a une vie de rêve, comme son personnage Nikki Reed Newman. Mais le 5 août 2020, la star de 64 ans a fait des révélations glaçantes sur son passé.

Melody Thomas Scott avait envie de mettre sur papier les moments importants et forts de sa vie afin que son public la connaisse réellement. Un projet qui s'est concrétisé puisque son autobiographie Always Young & Restless: My Life On and Off America's #1 Daytime Drama (à traduire Toujours Les Feux de l'amour : Ma vie dans et en dehors du soap opera numéro 1 des USA) sortira le 18 août prochain. People a pu lire l'ouvrage en avant-première et a révélé un douloureux souvenir de la charmante blonde.

Melody Thomas Scott y parle notamment de son enfance et a souhaité révéler qu'elle a été abusée sexuellement quand elle était jeune. "Ils me regardent depuis leur salon chaque jour depuis quarante-et-un ans, ils pensent que je suis mon personnage de Nikki Reed Newman et que ma vie est parfaite. Mais je pense que ce sera encore plus dur pour eux de réaliser que ce genre de chose peut arriver à n'importe qui" , a-t-elle notamment écrit.

Je pense que je suis guérie

A la suite de ce traumatisme, la figure emblématique des Feux de l'amour - qui a frôlé la mort - a dû se reconstruire. Et elle n'a pas caché que le chemin a été long, notamment parce qu'elle a dissimulé cette blessure pendant bien trop longtemps. "Mais aujourd'hui, je pense que je suis guérie, que je suis passée à autre chose, mais cela ne vous quitte jamais réellement.(...) Je serais toujours très forte et une battante", explique l'actrice dans son livre autobiographique.

En mettant noir sur blanc cette épreuve, Melody Thomas Scott espère pouvoir aider d'autres personnes dans son cas à trouver le chemin de la guérison. "Il n'existe aucune solution facile, mais j'espère que mon histoire permettra d'ouvrir des portes à d'autres personnes", a-t-elle conclu. Nul doute qu'elle recevra très vite le soutien de ses fans et sans doute quelques témoignages.