Merouan Bounekraf (Top Chef) en froid avec d'autres candidats ? Il balance et s'explique !

En 2019, M6 diffusait la dixième saison de Top Chef. C'est Samuel Albert qui est ressorti grand gagnant, face à son copain d'aventure Guillaume Pape. Mais bien d'autres talents ont été révélés aux téléspectateurs au cours de cette édition. En effet, Merouan Bounekraf, éliminé à quelques semaines de la finale, tire son épingle du jeu. Depuis sa participation, il a fait sa place sur le petit écran. Malgré cette nouvelle carrière de chef animateur, le charmant brun de 32 ans n'oublie pas d'où il vient et a tissé de forts liens avec ses anciens camarades rencontrés dans le célèbre concours culinaire... ou presque.

Lundi 25 avril 2022, à l'occasion de la diffusion de Chefs à domicile, émission où Norbert Tarayre affronte chaque semaine un autre professionnel des assiettes, Merouan Bounekraf, lui aussi au casting du programme, se livre dans le Buzz TV de TV Mag. Il est ainsi questionné sur ses relations avec ses concurrents dans Top Chef. Et à la question de savoir s'il a gardé contact avec eux, le jeune chef se montre sincère : "Pas avec tous !" Face aux interrogations de Damien Canivez, le blagueur de sa saison s'explique : "Parce que tout le monde ne m'aime pas et je n'aime pas tout le monde. C'est comme dans une entreprise, dans une équipe de foot : tu n'es pas copain avec tout le monde."

Pas question pour lui de révéler des noms. Toutefois, Merouan Bounekraf accepte d'en dire un peu plus. "Je suis très proche de certains, même d'autres saisons. Il y a 14, 15 saisons à base de 15 candidats par saison, on se connait, précise-t-il. Souvent, on a bossé ensemble donc untel connait untel... On se partage des bons plans, on va manger chez les uns, les autres, découvrir quand l'un d'entre nous ouvre un restaurant."

Rappelons que depuis Top Chef, le quotidien de Merouan Bounekraf a changé. Le jeune chef a ainsi animé la seconde partie de soirée du Meilleur pâtissier : gâteaux sur commande avec Julia Vignali en septembre 2020, fait partie du jury de Mon gâteau est le meilleur de France aux côtés de Cyril Lignac, Luana Belmondo, Pépée Le Mat et Louise Petitrenaud, a présenté Top Chef : les restaurants les plus extraordinaires et intégré le jury de La Meilleure boulangerie de France. Enfin, il a ouvert fin 2021 sa boulangerie-pâtisserie, Panade, dans le 15e arrondissement de la capitale. Un bien joli parcours !