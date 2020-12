Meryl Streep : Blessée au cerveau, la victime de son neveu ne pourra plus jamais travailler

En voilà un qui ne fait pas la fierté de sa famille. Charles Harrison Streep, le neveu de Meryl Streep - le fils de Dana, la soeur de l'actrice - risque très gros suite à la violente altercation qu'il a provoquée au mois d'août. Le jeune homme qu'il a "frappé" et "étranglé" sur un parking va rester handicapé à vie. David Peralta-Mera, sa victime, ne peut pour l'heure plus travailler ni reprendre ses études. Et sa convalescence est loin d'être idéale. Souffrant d'une sensibilité à la lumière, il ne peut plus regarder la télévision, jouer aux jeux-vidéos, lire ou s'exercer. Il perd également le fil de ses conversations toutes les dix secondes.

Violence et propos racistes

La facture de son hospitalisation s'élève à 130 000 dollars. Une somme qui ne devrait pas rester à sa charge bien longtemps. "Il ne fera probablement pas une grande carrière", regrette Edmond Chakmakian, l'avocat David Peralta-Mera, 18 ans. Il faut dire que Charles Harrison Streep l'avait laissé sur le carreau dans un sale état. Le lundi 24 août 2020, après que leurs véhicules se soient croisés, le neveu de Meryl Streep avait poursuivi sa victime jusque dans un parking. Il l'avait ensuite "frappé, agrippé puis soulevé" en l'attrapant par le cou pour finalement le jeter au sol. Il avait ensuite fuit la scène du crime devant ce corps inanimé, affirmant qu'il ne s'agissait "que d'un Espagnol" alors qu'il baignait dans son sang. Résultat des course : une sacrée blessure au niveau du cerveau.

Ma tête est restée enflée pendant un mois et demi

Il vivra désormais avec une immense cicatrice sur le crâne. "J'aurais pu mourir, explique David Peralta-Mera au New York Post. Je suis resté une semaine à l'hôpital. Ma tête est restée enflée pendant un mois et demi. Maintenant, je dois rester à l'intérieur. Ma seule occupation, ce sont mes rendez-vous avec les docteurs et les neurologues. Ce n'est pas parce qu'on est célèbre ou qu'on a de l'argent qu'on peut traiter les gens comme on l'entend. Ce n'est pas comme ça qu'on est censé se traiter les uns les autres. Je réclame justice. Je veux qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. Je sais que ce sera dur, long, mais je veux me sortir de cette situation.

En 2012, Charles Harrison Streep avait été reconnu coupable de conduite désordonnée et violence physique lors d'un incident survenu sur une route de Pennsylvanie au niveau d'un stop. Une mésaventure qui fait étrangement écho à l'actualité...