Messmer : Un homme chute de scène sous hypnose et se blesse lors de son spectacle

Il ne maîtrise pas toujours ses pouvoirs ! Après avoir hypnotisé involontairement des spectateurs, Messmer a connu une nouvelle mésaventure sur la scène de l'Espace Mayenne, à Laval. Le célèbre hypnotiseur a frôlé la correctionnelle lors d'un numéro qui aurait pu très mal se terminer. L'incident aura tout de même fait un léger blessé, qui a dû susciter l'intervention des pompiers.

C'est une soirée dont se serait bien passé le Canadien spécialiste de l'hypnose, ce dimanche. En effet, lors de son show intitulé Hypersensoriel, un spectateur "particulièrement réceptif" à la manipulation mentale de l'artiste, comme l'a décrit France bleu, a fait une grosse chute. Ce dernier, sous les ordres de Messmer, était en train de se prendre pour un guitariste du groupe Kiss quand, dans son élan, il est tombé de scène. C'est plus précisément en mimant la gestuelle d'un guitariste qu'il en est venu à franchir les limites de sécurité. Le service de sécurité et les pompiers sont immédiatement intervenus sur les lieux pour prendre en charge la victime. Confus, l'hypnotiseur s'est laissé aller à quelques blagues pour détendre l'atmosphère.

Le diagnostic est finalement sans appel et statue sur une clavicule gauche cassée et une entorse au poignet droit. Dans l'incapacité de travailler, nos confrères de France bleu ont dévoilé que l'individu en question comptait porter plainte et "espère obtenir une compensation financière." L'équipe de Messmer a réagi en précisant que c'est la première fois qu'un tel incident a lieu et qu'ils étaient très impliqués pour assurer la sécurité de leur spectateur. Ils ont également indiqué prendre des nouvelles de la victime. "Nous prenons ça très au sérieux et sommes en contact avec le spectateur blessé."

Le célèbre hypnotiseur se présentera, quant à lui, pour une dernière date française à Montbéliard ce mercredi avant de reprendre le chemin du Canada et débuter une tournée dès août prochain.