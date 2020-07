Meurtre de Christopher Aurier : un homme est passé aux aveux

Dans la soirée du mardi 14 juillet 2020, un homme a été placé en garde à vue, dans l'affaire du meurtre de Christopher Aurier. L'AFP rapporte que l'individu s'est présenté de lui-même au commissariat central de Toulouse, aux alentours de 18h. Il a reconnu avoir tiré sur le footballeur de 26 ans, petit frère du footballeur international ivoirien Serge Aurier.

La mort de Christopher Aurier est survenue aux premières heures du 13 juillet, au CHU de Rangueil. Il y est décédé juste après son admission en urgence pour avoir reçu une balle à l'abdomen. Le frère cadet de Serge Aurier sortait du Kin's, un club situé dans une zone industrielle de Toulouse, au Sud-Ouest de la ville rose, lorsqu'un homme lui a tiré dessus avant de prendre la fuite.

Selon un témoin du meurtre de Christopher Aurier qui s'est confié à La Dépêche, une querelle autour d'une jeune femme serait à l'origine du drame. Des propos ont été échangés "mais pas d'éclats de voix, sinon, on aurait pu intervenir", a-t-il déclaré. S'est alors ensuivie une détonation, après laquelle le petit frère de Serge Aurier a été retrouvé allongé sur le sol, un peu plus loin dans la rue. Son état était critique, mais le jeune sportif était encore en vie lorsqu'il a été transporté au CHU de Rangueil.

Tout comme son grand frère, connu pour avoir joué au PSG et pour porter depuis 2017 les couleurs de Tottenham en Angleterre, Christopher était un passionné de ballon rond. Formé à Lens comme son aîné, il n'a pas connu la même carrière, notamment en raison d'un manque de stabilité et de "conneries" qu'il avait lui-même évoquées lors d'un entretien accordé à So Foot en 2017. "Je ne vous cache pas que, quand j'étais jeune, je faisais des bêtises et c'est ça qui m'a ralenti. Je n'étais pas sérieux. Je répondais au coach, je ne voulais plus aller à l'entraînement, je faisais des conneries à l'école. Serge n'a pas fait les mêmes conneries que moi", avait-il notamment confié.

Deux jours après le meurtre de son petit frère, Serge Aurier ne s'est toujours exprimé.