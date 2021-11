Meurtre de Gabrielle Petito : Son fiancé Brian Laundrie, suspecté, s'est suicidé

Le sort de Gabrielle Petito (dite Gabby), d'abord portée disparue puis retrouvée morte, a suscité une vive émotion aux États-Unis et dans le monde. L'affaire connait un nouveau rebondissement. Son fiancé Brian Laundrie, qui était considéré comme une "personne digne d'intérêt" par les enquêteurs, s'est en réalité suicidé.

L'info est signée Steven Bertolino, avocat de la famille de Brian Laundrie. Il a révélé que le jeune homme de 23 ans, dont les restes ont été retrouvés dans une réserve naturelle en Floride, s'était donné la mort d'une balle dans la tête. "Les circonstances du décès correspondent à un suicide", a ajouté Steven Bertolino dans son communiqué, une précision qui vient consolider les soupçons sur Brian Laundrie.

L'opinion suspectait Brian Laundrie d'être l'auteur du meurtre de sa fiancée Gabby Petito. Le couple était parti en road trip au mois de juillet, au départ de New York et dans une camionnette aménagée. Gabby n'est jamais rentrée de ce voyage censé durer quatre mois et dont son chéri et elle partageaient les images souvenirs sur Instagram et YouTube. Son corps avait été découvert le 19 septembre dernier au parc national de Grand Teton, dans l'État du Wyoming. Une autopsie a déterminé la cause de sa mort, survenue trois à quatre semaines plus tôt : la défunte de 22 ans a été étranglée.

Brian Laundrie, lui, était rentré seul de ce périple en pleine nature, le 1er septembre 2021. La famille de Gabby Petito avait signalé sa disparition le 11 septembre, affirmant n'avoir eu aucune nouvelle d'elle depuis le 30 août, date de l'envoi du dernier message de la jeune femme. Jospeh Petito et Nichole Schmidt, parents de la victime, s'étaient exprimés publiquement pour la première fois à l'occasion d'une conférence de presse le 28 septembre, 48 heures après ses funérailles. "Nous ne pouvons pas laisser son nom nous être pris en vain", avait expliqué Joseph Petito. Leur avocat s'était directement adressé à Brian Laundrie : "Nous te demandons de te rendre, au FBI ou à la structure judiciaire la plus proche. Les Laundrie ne nous ont pas aidés à retrouver Gabby. Ils ne vont certainement pas nous aider à retrouver Brian."

Interrogé par la police de North Port sur Gabby, l'homme avait refusé de répondre à leurs questions et s'était enfuit. Activement recherché par le FBI, ses restes ont été retrouvés le 20 octobre dans une réserve naturelle de Floride.