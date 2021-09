Meurtre de Gabrielle Petito : ses parents font de lourdes accusations

Dans la presse américaine ces dernières semaines, l'affaire Gabrielle Petito tient en haleine les États-Unis. La jeune influenceuse de 22 ans - partie en excursion avec son compagnon en juillet dernier - n'est pas revenue de son road-trip. Brian Laundrie, avec qui elle était partie, est rentré chez lui le 1er septembre 2021, avant de se volatiliser dans la nature deux semaines plus tard. Activement recherché par les forces de police ainsi que par un célèbre chasseur de tête américain, le principal suspect n'avait pas souhaité partager d'informations sur la disparition de l'influenceuse. Un comportement louche aux yeux des proches de la jeune femme qui pensent qu'il est responsable de la mort de Gabrielle Petito.

Mardi 28 septembre, Jospeh Petito et Nichole Schmidt (parents de Gabrielle Petito) se sont exprimés publiquement pour la première fois à l'occasion d'une conférence de presse. Une prise de parole solonnelle faite 48 heures après les funérailles de Gabrielle Petito (à Long Island). Une cérémonie faite sans le corps de la jeune femme - retrouvé dans l'État du Wyoming - encore sous expertise des médecins légistes. "Nous ne pouvons pas laisser son nom nous être pris en vain", a expliqué Joseph Petito, indiquant avoir créé la Fondation Gabby Petito. Une association destinée à aider les familles ayant des enfants portés disparus.

Brian Laundrie est toujours en fuite

Au sujet de Brian Laundrie, la famille Petito n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dernier. Toutefois l'un des avocats de la famille, Richard Stafford, s'est directement adressé au fugitif face caméra. "Nous te demandons de te rendre, au FBI ou à la structure judiciaire la plus proche", a-t-il déclaré, soulignant ensuite le manque de coopération de la part de la famille du jeune homme : "Les Laundrie ne nous ont pas aidés à retrouver Gabby. Ils ne vont certainement pas nous aider à retrouver Brian."

Lundi 27 septembre, l'avocat de la famille Laundrie s'est épanché auprès du magazine People sur les rumeurs qui affirment que les parents du jeune homme l'ont aidé à prendre la fuite. "Chris et Roberta Laundrie ne savent pas où est Brian. Ils s'inquiètent pour lui et espèrent que le FBI pourra le localiser", a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "Les spéculations du public et de la presse qui affirment que les parents ont aidé Brian à quitter le domicile familial ou à éviter l'arrestation - en vertu d'un mandat émis plusieurs jours après la disparition de Brian - sont tout simplement fausses."