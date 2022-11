Meutre de Justine Vayrac : la jeune femme droguée ? Une amie à elle sort du silence

Justine a-t-elle été droguée sans le savoir dans la nuit du 22 au 23 octobre dernier dans la boîte de nuit de Brive où elle se trouvait avec des amis ? Si les résultats de l'autopsie n'ont pas encore parlé à ce niveau, la jeune femme en était persuadée. Elle avait d'ailleurs averti Théo, l'un de ses plus proches présents ce soir-là, qu'on avait mis "un truc dans [son] verre." Ce constat n'aura malheureusement pas suffi à lui sauver la vie puisque quelques heures plus tard, Justine était portée disparue et son corps était retrouvé enterré non loin de la ferme dans laquelle Lucas L, principal suspect dans la mort de la jeune femme, travaille.

Depuis l'interpellation du jeune homme de 21 ans, passé aux aveux et mis en examen pour "viol, séquestration et meurtre", les enquêteurs tentent de faire toute la lumière sur le déroulé exact de la soirée et de savoir si Justine Vayrac a ingéré une drogue sans le savoir. Si son ami Théo n'a rien remarqué de particulier en échangeant son verre avec le sien après la confession de Justine, pour Marie, autre proche de la victime restée chez elle ce soir-là, le fait qu'elle a été droguée ne fait aucun doute.

Dans un entretien à La Dépêche, Marie a dépeint le portrait d'une Justine raisonnable qui ne connaissait pas les excès : "Il y avait sûrement quelque chose [dans son verre] pour que Justine soit aussi mal. Elle ne buvait jamais énormément, c'était l'une de celles qui buvaient le moins parmi nous." Dans un état second et face à Lucas L. qu'elle connaissait, "elle n'avait aucune raison de se méfier" : "C'est très dur pour Théo. Les gens disent que c'est un mauvais ami, mais nous, on ne lui en veut pas. Il ne pouvait pas savoir."

La mort de Justine a bouleversé ses parents, ses plus proches amis mais aussi et surtout son fils Gabin. Le petit garçon, âgé de seulement 2 ans, devra désormais grandir sans sa maman, dont la vie avait changé depuis sa naissance : "Quand elle est tombée enceinte, elle était vraiment heureuse, affirme Marie. Elle s'occupait vraiment bien de lui, c'était toute sa vie." Une vie qui lui a été injustement enlevée.

Lucas L. reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.