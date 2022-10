Meurtre de Justine Vayrac : "Laisse-moi finir", la violente froideur de Lucas choque...

Annoncée disparue au petit matin dimanche 23 octobre 2022, Justine Vayrac a finalement été retrouvée après le passage aux aveux d'un certain Lucas L. Ce dernier, vu avec la jeune femme peu avant sa disparition, a avoué aux autorités l'avoir violée sous la contrainte d'un homme (avant de finalement se rétracter et faire part d'un rapport consenti) puis tuée et enterrée non loin de la ferme familiale dans laquelle il travaille. Les informations du jeune homme ont bien mené la police au corps. Une enquête a été ouverte et tente depuis plus d'une semaine de faire la lumière sur toutes les zones d'ombre de l'affaire. Et elles sont nombreuses.

Le témoignage de Théo, l'un des meilleurs amis de Justine Vayrac et dernière personne à l'avoir vue vivante, a été capital pour les enquêteurs. L'ami de la victime a non seulement indiqué que Justine était persuadée d'avoir été droguée au cours de la soirée ("Elle répétait : je suis sûre qu'on m'a mis un truc dans mon verre ", a-t-il confié au Parisien) mais il a également affirmé s'être entretenu avec Lucas L. en physique puis au téléphone après le départ de Justine de la boîte de nuit. Après le départ de la victime et de son bourreau, "Lucas répond en effet à son téléphone et tient tête à Théo, inquiet pour son amie. 'Laisse-moi finir', ose-t-il écrire, disant se trouver 'en plein acte' avec une autre jeune fille. Parle-t-il en réalité de Justine ? Est-elle déjà morte, voire enterrée ?" rapporte le Parisien.

Quarante minutes après un texto envoyé à Théo, ("J'ai autre chose à faire que de m'occuper de ta pote bourrée"), Lucas L. le recontacte comme pour atténuer les soupçons qu'il sent déjà peser sur lui : "À 6h17, il prendra même la peine de le rappeler pour affirmer, sans trembler, que Justine lui a écrit qu'elle se trouvait avec un certain Noé" précise Le Parisien. Des échanges précédant les retrouvailles de Lucas L. avec une amie, laissant fortement penser que le jeune homme avait la volonté de se constituer un alibi...

Lucas L. reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.