Michael B. Jordan en couple : l'acteur officialise avec la fille d'un présentateur télé

L'homme le plus sexy de la planète en 2020 n'est plus célibataire ! Michael B. Jordan vient d'officialiser sa relation avec la fille d'un célèbre présentateur télé américain. Leur annonce a provoqué un séisme virtuel...

Michael B. Jordan compte près de 16 millions d'abonnés sur Instagram. Sa publication du dimanche 10 janvier 2020 les a unanimement surpris. L'acteur de 33 ans et héros de la saga Creed a posté deux photos de sa petite amie Lori Harvey et lui, des images sombres d'eux deux signées du photographe Léonardo Volcy, que Michael B. Jordan a mises en ligne sans légende. Il a tout de même identifié @loriharvey, une mention qui a fait réagir les internautes, entre joie, étonnement et déception !

L'heureuse élue, Lori Harvey, a 23 ans. Elle est la fille du présentateur des émissions Family Feud (la version originale d'Une famille en or) et des finales de Miss Univers Steve Harvey, et son épouse Marjorie Harvey. Lori aussi a publié des photos de son nouveau chéri et elle sur Instagram, ajoutant en légende un emoji représentant un coeur marron. La bombe a ainsi révélé à ses plus de 2,5 millions de followers qu'elle n'était déjà plus célibataire !

Ces photos pourraient remonter aux fêtes de fin d'année. Le couple s'était alors rendu à la montagne en amoureux, et avait été surpris à l'aéroport de Salt Lake City, dans l'Utah.