Michael Ballack : Nouveaux éléments sur l'accident mortel de son fils de 18 ans

Natacha Tannous a rendu hommage au défunt Emilio sur Instagram. La jeune femme y a publié des photos de l'adolescent disparu et écrit en légende : "Mon cher Emilio. Tu avais 12 ans quand je t'ai rencontré pour la première fois. Tu étais un ado hors du commun... très emphatique, compatissant, gentil, intelligent, bon en tout (au golf, au basket, au foot). Tu avais une personnalité incroyable, c'est pour ça que tu as toujours été populaire... Tu étais si charmant... Je n'avais jamais vu un ado qui ne se battait jamais et essayer toujours d'aider. Tu t'interposais tout le temps et agissait comme un pacificateur. Tu étais incroyable. J'étais convaincue que tu réussirais dans ce que tu entreprendrais. C'est ce que tu as fait. Toute ta vie. Mais elle était trop courte. On te l'a volée. Il n'y a aucun mot pour décrire cette tragédie. C'est un horrible cauchemar dont on souhaite se réveiller. Tu étais un rayon de soleil et tu es parti ?! En quoi est-ce juste ? Ma seule consolation est d'avoir eu la chance de te rencontrer et de passer autant de temps avec toi, pendant presque 5 ans... En ce moment extrêmement difficile et inconsolable, je pense à ton père, à Louis et Jordi, aux grands-parents et à la famille du côté de Michael et de Simone."