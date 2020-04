Michael Jackson était secrètement amoureux d'une actrice hollywoodienne

Avoir le coeur qui bat en toute discrétion pour autrui n'est pas réservé au commun des mortels. Les célébrités, ellse aussi, ont des sensibleries qu'elles préfèrent camoufler. Le King of pop, lui-même, aimait secrètement quelqu'un... quitte à demander à un copain de lui arranger le coup. C'est ce qu'a révélé le chanteur et producteur Kenneth Brian Edmonds, a.k.a Babyface, lors d'un live Instagram. "En parlant de Michael Jackson, ça me rappelle une histoire. Une histoire vraie, a-t-il raconté. Une fois, il m'a appelé pour me demander si je savais qui était Halle Berry. Bien sûr, je la connaissais. Alors il m'a demandé 'Est-ce que tu pourrais me faire une faveur ? Je voudrais que tu l'appelles parce que je voudrais l'inviter à sortir. Appelle-la, je veux lui proposer un rendez-vous.'"

Tant de questions restent en suspend. Cette requête a-t-elle abouti ? Cette missive a-t-elle atteint Halle Berry ? Hé bien il semblerait... que non. Comme l'a précisé Babyface dans son live, il n'avait pas de contact direct avec la comédienne, pas plus que ses informations personnelles. Il a bien tenté d'en discuter avec ses équipes, en vain. Mais le destin réservait autre chose à Michael Jackson, qui a épousé Lisa-Marie Presley puis Debbie Rowe en 1996. Le chanteur était aussi papa de trois enfants : Michael "Prince" Joseph Junior – 23 ans –, Paris Jackson – 22 ans – et Blanket – dont le prénom signifie "couverture" –, qu'il a eu à l'aide d'une mère porteuse en février 2002.

Halle Berry, quant à elle, a aussi enchaîné les romances et les mariages médiatisés. Mais pas de nouvelles, romantiquement parlant, depuis qu'elle a fait ses adieux au rappeur et producteur Alexander Grant en décembre 2017. Elle avait d'ailleurs déclaré à l'époque en avoir "fini avec l'amour". Maman épanouie, l'actrice découvre sans doute à cette heure qu'elle était dans la ligne de mire de Michael Jackson, en même temps que le reste du monde. Dieu sait ce qui se serait passé si leurs routes s'étaient croisées un peu plus tôt...