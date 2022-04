Michael Kouame : Le jeune espoir du tennis réagit après avoir giflé son adversaire...et désigne un coupable

Le monde du tennis est plutôt réputé pour son fair-play et la classe de ses joueurs, mais dernièrement, ce n'est pas vraiment l'image donnée par certains d'entre eux. Parmi les trublions des courts, on peut citer Benoît Paire, qui dégoupille souvent pendant ses matchs, mais dernièrement on a également vu Alexander Zverev quasiment frapper l'arbitre ou encore l'Australien Nick Kyrgios enchaîner les coups de sang. Apparemment, cela n'est pas prêt de s'arrêter s'y l'on regarde la jeune génération à venir, à commencer par le Français Michael Kouame.

Présent au Ghana pour un tournoi junior, le jeune espoir de 15 ans a particulièrement mal réagi après sa défaite au premier tour. Battu par un joueur ghanéen supposément plus faible, Michael Kouame s'avançait avec le statut de tête de série numéro 1 et visiblement la déception et la rage l'ont emporté puisqu'après avoir serré la main de son adversaire du jour, il lui a balancé une violente gifle en pleine joue avec l'autre main ! Une scène qui a provoqué la stupeur du public et qui a été énormément relayée sur les réseaux sociaux, donnant une très mauvaise image du jeune Français.