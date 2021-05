Michael Lewis en deuil : sa fille Dixie meurt à l'âge de 20 ans

Un terrible accident l'a privé de son enfant. Le scénariste américain Michael Lewis, connu pour avoir écrit Moneyball, The Blind Side ou The Big Short, fait actuellement face à la mort de sa fille Dixie. La jeune adolescente de 19 ans est décédée le mardi 25 mai 2021 aux alentours de 15H30 après avoir été impliquée dans un terrible accident de la route. Son petit-ami Ross Schultz, 20 ans, au volant de la Ford Fusion sur la route 89 près de Tuckee, en Californie, a lui aussi succombé à cette mésaventure. Leur décès a été prononcé directement sur la scène de l'accrochage.

La voiture de Dixie Lewis et Ross Schultz a subitement dévié sur la voie de gauche, en pleine course, et est entrée en collision avec un camion qui roulait en sens inverse. Le routier de 45 ans - son identité n'a pas été dévoilée - qui leur faisait face s'en est sorti avec quelques blessures mineures. Selon la police des autoroutes, qui tentent de chercher une raison à cette altercation, les deux jeunes gens ne sont pas suspectés d'avoir consommé de l'alcool ou de la drogue. Un porte-parole a expliqué qu'il refusait de diffuser des photos de la scène, prenant en compte "la nature sensible et horrible cet accident".

Nous ressentons une douleur que nous n'avons jamais connue

Ross Schultz étudiait la kinésiologie. Dixie Lewis était inscrite au Pomona College, faisait partie de l'équipe de softball et se passionnait pour les neurosciences. "Nous l'aimions tellement. Nous ressentons une douleur que nous n'avons jamais connue, explique son père dans un communiqué transmis au Berkleyside. Elle était très amoureuse de Ross, avec qui elle est morte. Elle adorait la vie et nos coeurs sont brisés. Nous ne pouvons trouver les mots justes pour décrire ce sentiment. Sa maman, Tabitah, son frère Walker, sa soeur Quinn et moi-même allons tenter de trouver un moyen de faire vivre sa mémoire en son absence." Toutes nos condoléances à la famille de Dixie Lewis.