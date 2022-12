Michael Schumacher : Émouvante photo de famille pour les fêtes de Noël

C'est une période pendant laquelle les gens ont l'habitude de se retrouver pour passer du temps en famille et c'est exactement ce qu'ont fait les proches de Michael Schumacher. Pourtant, difficile de savoir si l'ancienne légende du pilote était bien là, mais sa femme Corinna et ses deux enfants, Mick, qui a un temps pensé succéder à son père sur les circuits de Formule 1 et Gina Maria ont pu célébrer le réveillon tous ensemble. C'est le jeune pilote allemand de 23 ans qui a publié la photo du trio sur les réseaux sociaux. Suivi par plus de 3,3 millions d'abonnés, le beau blond a simplement écrit "Merry Christmas" sur la photo où l'on peut également apercevoir le chien de la famille.

Tous très bien habillés pour la soirée de fête, Corinna, Mick et Gina Maria étaient souriants pour l'occasion et les abonnés n'ont pas hésité à leur souhaiter de bonnes fêtes. Malheureusement, Michael Schumacher était absent de la photo, comme c'est le cas depuis près de 9 ans maintenant et son terrible accident de ski lors de vacances à Méribel (Savoie). Une chute qui a provoqué un sévère traumatisme crânien et plusieurs interventions chirurgicales. Depuis, c'est silence radio du côté de la famille, comme des proches de l'ancien sportif de 53 ans, qui gardent le secret sur son état de santé depuis de longues années maintenant.