Michael Sheen (Good Omens) : Papa pour la troisième fois, il partage une photo craquante !

Plus mignon que ce genre de photo, c'est compliqué : Michael Sheen et sa femme Anna Lundberg se sont emparés de leurs comptes respectifs sur les réseaux sociaux pour annoncer la naissance de leur deuxième enfant ce 19 mai, deux ans et demi après leur petite Lyra, qui les avait rejoint en septembre 2019.

Aucune autre info n'est donnée sur le prénom ou même le sexe de ce bébé, dont on ne voit que la main et une partie du body (même si les rayures roses pourraient suggérer que c'est une fille). Mais le message qui accompagne le cliché est vraiment très mignon : "Et tout d'un coup... Il y a un autre petit singe qui saute sur notre lit !" ont-ils écrit, accompagné de leurs deux drapeaux (gallois et suédois), ainsi que de la date de naissance de la petite merveille.