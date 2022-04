Nicolas Cage bientôt papa à 58 ans : rare sortie avec sa sa jeune épouse enceinte, le baby-bump bien caché !

Un couple main dans la main, heureux et amoureux ! Plutôt discrets en général, Nicolas Cage et sa femme Riko Shibata se sont rendus ensemble à l'avant-première du film Un talent en or massif à New York ce dimanche. Très complices, ils ont posé ensemble devant les photographes et avaient choisi des tenues... plutôt insolites !

En effet, Nicolas Cage portait un costume en velours gris qui scintillait de mille feux sous la lumière des flashs et devait éblouir ses partenaires. Quant à la jeune japonaise de 26 ans, elle avait choisi un kimono noir à fleurs, doté d'une ceinture claire qui masquait parfaitement ses formes de future maman. Tous deux accueilleront en effet leur premier enfant dans quelques mois, un événement dont l'acteur avait accepté de parler dans le dernier numéro de GQ.

Qualifiant le bébé de "petit haricot" sur la première échographie, il avait révélé les potentiels prénoms : "Akira Francesco, si c'est une fille, Lennon Augie si c'est un garçon". Deux prénoms avec une histoire renvoyant au père du comédien, lui qui est plutôt habitué aux prénoms insolites : ses deux fils aînés se nomment Weston (31 ans) et Kal-El (16 ans) !

L'aîné est d'ailleurs père lui-même depuis 2014, d'un petit garçon prénommé Lucian. Celui-ci s'apprête donc à voir naître un oncle ou une tante bien plus jeune que lui ! En tout cas, l'amour dure entre Nicolas Cage et sa femme, qui se sont rencontrés en 2019 au Japon. Séparés par la pandémie, ils ne se sont pas vus pendant très longtemps et s'étaient même fiancés en FaceTime avec une bague envoyée par la Poste !

Heureusement, tout semble aller pour le mieux, malgré la différence de culture et d'âge assez importante (58 ans pour l'acteur, 26 pour sa jeune épouse). Pendant l'avant-première, ils ont pu poser en compagnie des autres acteurs du film dont Neil Patrick Harris et Lily Sheen. Cette dernière, en robe verte aux épaules dénudées, était absolument sublime !

Fille de Michael Sheen et de son ex, Kate Beckinsale, la jeune femme de 22 ans fait ses débuts au cinéma mais elle était bien accompagnée pour le tapis rouge. L'acteur de la série How I Met your Mother, quant à lui, était très élégant dans son costume noir classique et avait laissé à la maison son mari David Burtka et leurs deux enfants Harper et Gideon.