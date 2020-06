Michaël Youn brouillé avec Yelle : Un accident ? "Elle est partie aux urgences"

Pas moins de 44 millions de vues sur YouTube, des paroles et un clip inoubliables, une expression à jamais ancrée dans la culture populaire française : voilà ce qu'on retient aujourd'hui du drolatique Parle à ma main. Pourtant, ce titre de Yelle et Fatal Bazooka (aka Michael Youn) est aujourd'hui teinté d'un très mauvais souvenir, celui qui a mené à la brouille des deux artistes.

Invité de C à vous (France 5), le comédien a expliqué que son comportement indélicat avait conduit Yelle à ne plus du tout lui adresser la parole. Il faut bien dire qu'il l'a tout de même grièvement blessée avec un NRJ Music Awards tout fraîchement reçu pour Parle à ma main... pour lequel il venait d'oublier de la remercier publiquement.

"Je monte sur scène, donc j'avais pris la récompense du meilleur clip de l'année pour Parle à ma main et je remercie la planète entière, tous les mecs qui ont participé à la musique, les attachés de presse, Warner, tout le monde et j'oublie que j'ai fait quand même cette chanson avec Yelle", décrit l'humoriste à C à vous.

"Je descends de scène, on est dans la loge, tout le monde est super content et je dis 'Vous avez vu ? J'ai remercié tout le monde' et elle me dit : 'Sauf moi, quoi.' J'ai le NRJ Awards dans les mains et je lui dis : 'Bon bah tiens' et je voulais lui donner... et je le lui ai lancé au travers du visage", a-t-il poursuivi.

La soirée s'est même terminée aux urgences pour Yelle. "Je lui ai ouvert l'arcade sourcilière et elle est partie aux urgences. Elle ne m'a plus jamais adressé la parole depuis", a-t-il révélé. Une triste fin pour un duo inoubliable.