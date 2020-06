Michaël Youn trompé : il apprend l'adultère de sa femme en une d'un magazine

Venu faire la promotion de son film, Divorce Club, Michael Youn a raconté l'un des moments les plus tristes de sa vie sur le plateau de C à vous (France 5), le jeudi 25 juin 2020. Le comédien et réalisateur a raconté comment il avait appris que son ex-compagne - dont il tait le nom - l'avait trompé sur la couverture d'un magazine people.

"J'ai découvert en couverture d'un magazine people que ma femme me trompait. (...) Puisque je ne le savais pas ! Je l'ai découvert dans le magazine", raconte brièvement l'humoriste, avant de faire mine de pleurer à chaudes larmes et de quitter le plateau.

Ce n'est pas la seule fois que Michael Youn a été victime d'adultère. En novembre 2018, il racontait sur les ondes de France Inter comment il avait découvert qu'une autre de ses ex-compagnes l'avait trompé. "C'était son anniversaire. (...) Elle était en train de tourner à Vancouver au Canada, donc je prends l'avion, j'achète en arrivant un très beau bouquet de fleurs et je suis dans le lobby de l'hôtel. Je l'attends, parce que je sais qu'elle va rentrer de tournage. Et là, elle rentre de tournage avec son équipe, elle est de dos, je la vois se diriger vers le comptoir, et elle embrasse sur la bouche le producteur du film en lui disant 'à plus tard'. Je lui ai donné son bouquet de fleurs et je suis reparti à Paris", avait-il expliqué.

Nul besoin d'être détective privé pour comprendre qu'il évoquait à l'époque Elsa Pataky, actrice australienne qui avait partagé la vie du comédien français de 2004 à 2006, après l'avoir rencontré sur le tournage d'Iznogoud. Elle est depuis la compagne de Chris Hemsworth (Thor), avec qui elle a accueilli trois enfants.



Depuis, Michael Youn est lui aussi marié à un canon, Isabelle Funaro, mère de ses deux enfants : Seven (9 ans) et Stellar (1 an le 4 juillet).