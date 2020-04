Chris Hemsworth : Son fils de 6 ans perturbe à plusieurs reprises une interview

En pleine pandémie du Coronavirus, gérer la garde de ses enfants en plus de télé-travailler est une épreuve pour tous les parents. Chris Hemsworth ne fait pas exception et vient d'en faire les frais. Alors qu'il était filmé en direct mercredi 15 avril lors d'une interview sur la radio australienne Triple M, l'acteur a été dérangé à plusieurs reprises par son fils de 6 ans, Tristan.

On peut voir dans son regard qu'il a rapidement compris que la situation allait devenir compliquée. Dés la première minute, alors qu'il répondait à une question on voit à l'image que le comédien est légèrement perturbé par l'agitation autour de lui. Preuve en est que son fils Tristan pointe rapidement le bout de son nez devant la caméra. Avant de disparaître... pour mieux recommencer à distraire son célèbre papa. Un peu tendu mais toujours souriant Chris s'excuse avant de préciser que son fils est en train de "jeter des coussins sur l'ordinateur" qui peut donc tomber à tout instant.

Des interruptions plus mignonnes qu'autre chose, qui ont fait sourire l'interviewer Luke Darcy qui a ironiquement déclaré :"J'apprécie particulièrement cette interview, parce que je suis en train de regarder Chris, qui peut tout faire, est une star hollywoodienne, a tout pour lui, mais comme nous autres, il n'arrive pas à maîtriser ses enfants".

L'acteur des films de la saga Avengers était à la base présent virtuellement pour faire la promotion de son prochain film, Extraction, disponible sur Netflix à partir du 24 avril. Dans ce film d'action réalisé par Sam Hargrave, Chris campe Tyler Rake, un mercenaire engagé pour retrouver le fils d'un homme d'affaire.

Chris Hemsworth est actuellement confiné chez lui en Australie en compagnie de son épouse Elsa Pataky et ses 3 enfants, sa fille India Rose (7 ans) et les jumeaux Sasha et Tristan (6 ans).