Michel Blanc, son histoire d'amour avec une femme plus jeune : compagne mystérieuse "en âge d'avoir des enfants"

Si Jean-Claude Duss a énormément de mal à conclure avec les femmes dans Les Bronzés, ce n'est clairement pas le cas de Michel Blanc dans la vraie vie. A 70 ans, il se pourrait même que le redoutable séducteur dégarni et adepte du titre Etoile des neiges devienne papa. Car contrairement à son personnage dans la saga réalisée par Patrice Leconte avec Thierry Lhermitte, Josiane Balasko ou encore Gérard Jugnot, Michel Blanc n'a pas de mal à être en couple et est même amoureux d'une jeune femme qui pourrait bien lui donner le plus beau rôle de sa vie, celui de père.

Interviewé par Paris Match en 2015, l'acteur du film Ca ira mieux demain avait ainsi confié avoir une grande différence d'âge avec sa partenaire. "Je n'ai rien contre l'idée d'un enfant et je vis avec quelqu'un qui est en âge d'en avoir", avait-il indiqué.

Redoutable séducteur, Michel Blanc a d'ailleurs eu longtemps peur de s'engager avec une femme. "L'engagement me faisait très peur, mais ce n'est plus le cas probablement parce que j'ai fini par rencontrer la bonne personne. Nous vivons à deux et j'en suis heureux", a-t-il révélé. Un discours totalement différent de celui qu'il tenait quelques années auparavant où il considérait même l'enfant comme "une responsabilité effrayante".

Une des plus belles histoires d'amour

Longtemps réticent à être en relation, il expliquait que cette crainte devait sans doute provenir de son enfance. "J'ai été la priorité de mes parents et j'ai pu me demander si je serais capable d'avoir une autre priorité que ma petite personne. J'en doute peut-être moins aujourd'hui", racontait-il avec sagesse.



Si l'on ne connait pas l'identité de la jeune compagne qui partage la vie de Michel Blanc, son ex Lio avait en tout cas dépeint l'acteur comme un homme parfait lorsqu'ils étaient en couple. "Alors lui c'est un vrai gentleman, c'est un homme d'une séduction extrême. J'ai vécu avec lui l'une des plus belles histoires d'amour", avait-elle révélé dans l'émission C à vous il y a quelques années, avant d'en rajouter une couche : "C'est un homme qui m'a toujours traité d'une manière remarquable...".