Michel Blanc "d'une séduction extrême" : une ex-compagne très célèbre évoque leur discrète histoire d'amour

Depuis le début de sa carrière, c'est une ligne de conduite dont il n'a jamais dévié : à 70 ans, Michel Blanc n'a quasiment jamais abordé dans les médias le sujet de sa vie privée, préférant rester discret sur la personne qui partage sa vie et sur ses histoires de coeur. Mais l'une de ses ex (inattendues), la chanteuse Lio, n'a pu s'empêcher de révéler leur histoire au grand jour...

Il faut dire que contrairement à l'acteur, l'interprète de Fallait pas commencer n'a jamais été du genre à cacher sa vie privée. Bien au contraire : à 60 ans, cette maman de six enfants (Nubia, 35 ans, Igor, 29 ans, Esmeralda, 27 ans, Garance et Léa, 23 ans, et Diego, 19 ans) parle sans problème de sa vie privée, des pères de ses enfants ou de ses amants les plus célèbres dont Alain Chamfort.

Mais si elle a également abordé le sujet des violences conjugales que lui a fait subir le chanteur Alexis Zad, elle garde un bien meilleur souvenir de son idylle avec Michel Blanc (que l'on retrouve dans Raid Dingue ! sur TMC ce mercredi). En effet, elle avait confié que l'acteur, rencontré en 1989 sur le tournage de Chambre avec vue, faisait partie de ses belles rencontres.

"Alors lui c'est un vrai gentleman, c'est un homme d'une séduction extrême. J'ai vécu avec lui l'une des plus belles histoires d'amour", avait-elle révélé dans l'émission C à vous il y a quelques années, avant d'en rajouter une couche : "C'est un homme qui m'a toujours traité d'une manière remarquable...".

Apparemment, un beau souvenir pour Lio, qui a malheureusement fini par se séparer de l'acteur. Celui-ci n'a jamais rien dit de ces révélations, se contentant simplement de dévoiler sur sa vie privée qu'il vivait avec quelqu'un qui avait "l'âge d'avoir" des enfants, une idée à laquelle il ne serait pas opposé dans l'absolu. "Nous vivons à deux et j'en suis très heureux", avait-il cependant confié, expliquant qu'il avait longtemps considéré les enfants comme "une responsabilité effrayante".