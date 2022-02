Michel Blanc en couple avec une célèbre chanteuse : elle craquait totalement pour lui

S'il y a bien un aspect de sa vie dont Michel Blanc ne parle que très rarement, c'est bien sa vie amoureuse ! Celui qui s'est fait connaître en incarnant Jean-Claude Dusse dans la saga des Bronzés (dont le 2ème volet est diffusé ce mardi soir sur TF1) reste en général très discret sur ses histoires de coeur, lui qui a avoué il y a quelques années que l'engagement lui "faisait très peur".

Pourtant, une chanteuse extrêmement connue avait réussi à lui mettre le grappin dessus il y a quelques années :Lio ! La mère de six enfants s'était confiée il y a quelques années sur leur histoire dans l'émission C à vous : "Alors lui c'est un vrai gentleman, c'est un homme d'une séduction extrême. J'ai vécu avec lui l'une des plus belles histoires d'amour".

Tous deux s'étaient rencontrés sur le film Chambre à part, en 1989, dans lequel ils incarnaient des jeunes très libres à Londres. La chanteuse du tube Banana Split, ensuite confrontée à la violence, se souvient de Michel Blanc comme d'un homme bien. "C'est un homme qui m'a toujours traité d'une manière remarquable...", avait-elle ajouté dans la même interview.

Depuis, on ne connait aucune des femmes qui ont partagé la vie de l'acteur français. Il y a quelques années, il avait néanmoins confié dans une interview à Paris Match être en couple avec une "compagne" dont il ne voulait donner ni le nom ni la profession. Cependant, il avait expliqué qu'avec elle, l'engagement n'était plus un problème. "Nous vivons à deux et j'en suis très heureux", avait-il ajouté.

Et pourquoi pas avoir des enfants ? Pas opposé à l'idée, l'acteur expliquait à l'époque qu'il avait longtemps vu dans les enfants "une responsabilité effrayante", se demandant s'il serait "capable d'avoir une autre priorité que [sa] petite personne". Aujourd'hui beaucoup moins dans le doute, il avait ajouté : "Je n'ai rien contre l'idée d'un enfant et je vis avec quelqu'un qui est en âge d'en avoir."

Il suffirait simplement que l'occasion se présente ! Il faut dire que ses copains du Splendid, qu'il connait depuis le lycée et qui ont partagé avec lui le succès des Bronzés ont tous des enfants, dont certains ont suivi leur voie. Arthur Jugnot, le fils de Gérard Jugnot, est par exemple un comédien reconnu, tout comme Marilou Berry, fille de Josiane Balasko.